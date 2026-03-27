Sous la blouse, des visages : à Lyon, une exposition qui bouscule le regard sur le cancer

Le Centre de recherche en cancérologie de Lyon ouvre ses portes à une exposition photographique hors du commun, organisée au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale.

27 portraits, 27 histoires de courage. Intitulée "Les chercheurs s'engagent… pour les patientes", l'exposition, qui se tient lundi 30 mars au Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL), réunit 27 portraits de femmes atteintes d'un cancer. Loin de toute approche misérabiliste, ces clichés joyeux et courageux célèbrent la résilience et la force de vie de ces femmes. Chaque photo est accompagnée d'un QR code donnant accès à l'histoire personnelle de la patiente portraiturée. Des récits intimes et poignants, à l'image de Magali, 41 ans, atteinte d'un cancer du sein, qui pose avec audace pour"montrer aux autres qu'il n'y a pas de honte à avoir", ou de Caroline, 44 ans, dont le cancer du poumon métastasé ne l'a pas empêchée de devenir une "super warrior".

Parrainée par Patrick Melhen, directeur du Centre de recherche du CRCL, et organisée en présence de Véronique Maguer Satta, directrice de recherche au CNRS, l'exposition poursuit deux objectifs : étendre la visibilité de la recherche sur les cancers et inspirer les patientes tout au long de leur parcours.

La Fondation pour la recherche médical (FRM), premier financeur caritatif généraliste de la recherche médicale française, a alloué 51 millions d'euros à la recherche en 2024 et financé 427 nouveaux projets. Chaque don effectué lors de l'événement contribue directement à soutenir ces travaux.

Les donateurs bénéficient d'un reçu fiscal à hauteur de 66 %. Et pour tout don supérieur à 500 €, il est possible de choisir l'un des 27 portraits sur lequel figurera le nom de l'entreprise soutenant la Recherche Médicale.

Programme de la soirée

À partir de 16h, les visiteurs pourront accéder à l'exposition à la cafétéria de l'amphithéâtre du CRCL (28 rue Laennec, Lyon 8e). De 17h à 18h, une visite optionnelle des laboratoires sera proposée, avant un cocktail à partir de 18h.

Les inscriptions sont ouvertes sur HelloAsso.

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