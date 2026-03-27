Endométriose : à Lyon, les ultrasons focalisés deviennent un traitement de référence

Née aux Hospices Civils de Lyon, la technique des ultrasons focalisés s’impose désormais comme un soin courant contre les formes sévères d’endométriose. Une avancée majeure pour des milliers de patientes.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’endométriose, les Hospices Civils de Lyon annoncent une étape décisive : le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), expérimenté pour la première fois en 2015, est désormais proposé en routine. Développée avec l’INSERM et la société EDAP-TMS, cette innovation marque une rupture thérapeutique pour les femmes atteintes de formes sévères d’endométriose, maladie qui touche une femme sur dix en âge de procréer.

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Adaptée par le Pr Gil Dubernard à partir d’une technologie initialement conçue pour le cancer de la prostate, la méthode permet de détruire les lésions en quelques minutes sans incision ni cicatrice. Les patientes peuvent quitter l’hôpital le jour même, avec une diminution rapide des douleurs et sans impact sur la fertilité. Après des essais menés sur plus de 140 patientes, la technique a obtenu la norme CE en mars 2025. Les HCL deviennent ainsi le premier centre au monde à la proposer à grande échelle, avec une capacité d’une centaine de traitements dès cette année.

Pour accompagner cette évolution, trois hôpitaux de jour dédiés ont ouvert depuis 2024 afin d’offrir un parcours de soins complet et coordonné. Près de 1 000 patientes y sont déjà accueillies chaque année. Cette expertise lyonnaise s’étend aussi au cancer de la prostate : pionniers depuis plus de 25 ans, les HCL voient désormais ce traitement mini-invasif remboursé par l’Assurance maladie depuis janvier 2026, confirmant la reconnaissance de cette technologie à l’échelle nationale et internationale.