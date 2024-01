Le festival des Nuits Sonores a présenté ce mercredi sa programmation pour sa 21e édition. De nombreux artistes viendront se produire sur la scène des Grandes Locos, nouveau lieu culturel à La Mulatière.

Une 21e édition pour "rentrer dans une nouvelle décennie". Le festival des Nuits Sonores, qui se tiendra cette année du 7 au 12 mai prochain a présenté ce mercredi, au cours d'une conférence de presse, une grande partie de sa programmation musicale.

Pendant six jours des dizaines d'artistes de tous horizons viendront se produire sur les différentes scènes du festival. Parmi ces scènes figure cette année une grande nouveauté. Après Confluence et son ancien marché de gros, Gerland et ses usines Fagor, les NS investiront pendant toute la durée des festivités les Grandes Locos, ancien technicentre de la SNCF situé à La Mulatière au bord de la M7.

Une grande première pour les Grandes Locos

Une grande première pour le bâtiment industriel, utilisé depuis plus d'un siècle, qui apporte "fierté et pression" aux organisateurs du festival. "Un site aux halles vertigineuses et aux vestiges mécaniques, qui laisse place à la construction d'un monde éphémère le temps du festival" s'est exprimé Frédérique Joly, cofondatrice du collectif Arty Farty, organisateur des Nuits Sonores, et devenue directrice du festival cette année à la place de Vincent Carry.

Si des concerts seront organisés dans l'espace public dans différents lieux de Lyon, qui restent encore à définir, le festival "Mini sonore", dédié aux tout petits, aura de nouveau lieu au Heat dans le quartier de Confluence.

La programmation de nuit "pensée cette année comme un parcours urbain" proposera aux festivaliers de parcourir quatre lieux emblématiques des Nuits Sonores : la Sucrière, le Sucre, le H7 et le Transbordeur. "Nous aurons à cœur de célébrer la culture club dans ces quatre lieux de nuits" a détaillé l'organisateur.

Skrillex, Laurent Garnier ou encore Ebo Taylor

Aux Grandes Locos, épicentre du festival, quatre scènes différentes seront proposées chaque jour : la Nef, le Soundsystem, l'Amphithéâtre et la Galerie. Des artistes de renommés internationales seront présents comme chaque année. Les amateurs de musique électronique apprécieront ainsi la venue de Laurent Garnier, de l'Anglais Fatboy Slim, du DJ américain Skrillex ou encore du musicien ghanéen Ebo Taylor qui montera sur scène à l'âge de 87 ans. Un événement qui devrait "marquer l'histoire de cette édition des Nuits Sonores" espèrent les organisateurs. Au total plus de 30 nationalités seront représentées cette année aux NS.

La billetterie est à présent ouverte sur le site de l'événement alors que d'autres artistes devraient être annoncés dans les prochaines semaines, notamment pour la soirée de clôture du festival.