Nuits sonores à Lyon, "c'est un festival bon enfant"

Commencé mercredi 17 mai, le festival Nuits sonores à Lyon bat déjà son plein et affiche presque complet pour le reste du week-end. Reportage sur place.

Événement phare de la capitale des Gaules, la grande messe musicale de l'Ascension, Nuits sonores, se déroulera jusqu'à dimanche 21 mai à travers Lyon. Pour ses 20 ans, les festivaliers sont nombreux à être au rendez-vous, entre les "Days", les nuits et les concerts Darkside aux Subsistances. Cette année, les festivaliers retrouvent leurs artistes préférés aux Days à la Sucrière, à Confluence. Jeudi 18 mai, aux alentours de 15 heures, le quartier de la Confluence se transforme peu à peu en un vaste lieu de rassemblement et est noir de monde. Chaque recoin du quartier est envahi par les festivaliers, qui attaquent les hostilités, avant d'entrer dans l'enceinte du festival.

Des points positifs

En entrant dans le festival, la queue est séparée en deux, que l'on soit homme ou femme. Un point positif pour certains festivaliers : "Pour le coup, les entrées étaient très fluides et c'est un gros progrès chez les filles par rapport aux précédentes années", se souvient Charlène, grande habituée de Nuits sonores. À l'intérieur, on découvre la scène de l'esplanade, d'ailleurs protégée de la pluie par une tonnelle. "Autre point positif, la tonnelle au niveau de la scène de l'esplanade, c'est vraiment pas mal", poursuit la festivalière. Même constat pour Matteo : "c'est une bonne idée le côté open-air à l'esplanade". Une scène en plein air qui a su séduire ses festivaliers. "Nuits sonores, c'est un festival bon enfant, où je fais de belles découvertes musicales, surtout à l'esplanade avec la Dj Kirara", ajoute Joséphine.

Trop de monde au Azar Club

En revanche, la scène techno au Azar Club n'a pas fait l'unanimité. "Je suis vraiment mitigée avec la nouvelle scène, il y a beaucoup trop d'attente. Même si le son était bien, c'était mal organisé pour accéder à la scène. On est dans un festival où le but c'est justement de pouvoir aller et venir entre les différentes scènes, vu le prix, et attendre aussi longtemps n'est pour moi pas normal", accuse Charlène, férue de musiques électroniques. Avec une "petite" jauge, les accès au Azar Club étaient limités. Il fallait donc patienter plusieurs trentaines de minutes pour que le flux avance. "Si tu sors du Azar tu dois refaire toute la queue et pour retrouver ses potes c'est vraiment pas pratique", estime la Lyonnaise. Bon nombres de festivaliers sont du même avis : "au Azar c'était insupportable la queue qu'on devait faire", ou encore "pendant que ça grouillait de monde au Azar, la scène rap à la sucrière se vidait. Ils auraient dû échanger les scènes", pouvait-on entendre.

Le festival Nuits sonores se poursuit partout dans Lyon jusqu'à dimanche 21 mai.

