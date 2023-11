Opéra Underground : hommage à Ryūichi Sakamoto

Quelques mois après la disparition du compositeur japonais protéiforme, l’Opéra Underground rend hommage à Ryūichi Sakamoto à travers l’invitation de l’ensemble Asynchrone qui sera associé, pour l’occasion, au quatuor à cordes Una Corda.

Décédé en mars dernier à l’âge de 71 ans, Ryūichi Sakamoto fait partie de ces musiciens en perpétuel mouvement, refusant de choisir entre les genres et les castes. Biberonné aussi bien à la musique française impressionniste (Debussy…) qu’au pop-rock des Beatles ou des Rolling Stones, il commence très tôt le piano puis suit des études académiques à l’Université des beaux-arts et de musique de Tokyo en composition mais également en musique électronique et en ethnomusicologie.

Sa jeunesse est marquée par sa contribution au mouvement synthpop japonais. Il co-fonde ainsi le trio tokyoïte Yellow Magic Orchestra (YMO) avec lequel il part en tournée internationale fort de ses hits instrumentaux (parfois chantés) aux sonorités synthétiques dont les thèmes, par leur modalité, empruntent aux gammes pentatoniques de la musique traditionnelle d’Extrême-Orient.

Il collabore parallèlement avec de nombreux artistes tels que David Sylvian (du groupe Japan), Robert Wyatt, Youssou N’Dour, Jill Jones, Iggy Pop, Fennesz… et enregistrera une trentaine d’albums en solo.

De la synthpop aux Oscars

Mais c’est la musique de film qui voit bientôt sa seconde consécration en tant que compositeur, au sens plus classique du terme cette fois-ci. Il réalise en 1983 la bande originale du film Furyo de Nagisa Ōshima (dans lequel il s’illustre également en tant qu’acteur). Cette partition hypnotique et puissante est un succès ! Les réalisateurs se l’arrachent alors et parmi la soixantaine de films dont il est auteur de la bande originale, on peut compter Le Dernier Empereur (qui lui vaut l’oscar de la meilleure musique de film) et Un Thé au Sahara de Bertolucci, Talons aiguilles d’Almodóvar, Snake Eyes et Femme fatale de Brian De Palma ou Black Rain de Ridley Scott…

Sakamoto se distingue également par ses positions humanistes, écologistes, anti-impérialistes et anti-guerre jusqu’à ses derniers jours où un cancer l’emporte finalement le 28 mars 2023.

Quelques mois après cette tragique disparition, l’invitation de l’ensemble Asynchrone par l’Opéra Underground risque de résonner tel un hommage à ce compositeur amphibie aux croisées de la musique minimaliste, de l’ambient, de jazz cinématique et des musiques électroniques. Fort de son instrumentarium hybride mêlant violoncelle, flûtes, piano, clarinettes, marimba… mais aussi batterie et synthétiseurs, Asynchrone revisitera le répertoire protéiforme du Japonais en compagnie du quatuor Una Corda (quatuor à cordes en résidence cette année à l’Amphi de l’Opéra). De YMO aux bandes sonores composées pour le cinéma, c’est à un voyage immersif dans l’univers singulier de Sakamoto que nous invitent les différents protagonistes de cette soirée atypique.

Asynchrone plays Ryūichi Sakamoto – Mercredi 29 novembre à 20 h à l’Amphi de l’Opéra de Lyon