À l'occasion des Jeux paralympiques d'été 2024, 42 coureurs et 6 sportifs handicapés veulent parcourir les 530 kilomètres jusqu'à Paris.

Les Joël'Stars, une équipe de coureurs du club handisport de Bourgoin-Jallieu, se sont lancés un pari fou pour les Jeux paralympiques d'été 2024. Leur objectif est de rejoindre la capitale en six jours, du 24 au 29 août, avec six handicapés en joëlette. Ce fauteuil roulant handisport permet notamment aux personnes à mobilité réduite de pratiquer la course ou la randonnée. Les Joël'Stars souhaitent ainsi parcourir les 530 kilomètres jusqu'à Paris en cinq étapes, en partant du magasin Terre de Running de Bourgoin.

Un défi sportif parrainé par Guy Savoy

Par ailleurs, les coureurs ont pour parrain le chef étoilé Guy Savoy, qui donnera le départ de la course le 24 août et courra les 10 derniers kilomètres. Une fois arrivés à Paris, les 42 coureurs et six aventuriers handicapés visiteront Paris et la Tour Eiffel, avant d'assister aux épreuves paralympiques. Mais pour réaliser leur projet, les Joël'Stars ont besoin de 50 000 euros et sont donc à la recherche de mécènes. Toutes entreprises donatrices verra en contrepartie son logo affiché sur les véhicules et maillots de l'équipe ainsi qu'à l'arrivée.

Ces 50 000 euros comprennent notamment la location de dix véhicules et l'essence. Il leur faut également payer l'hébergement dans chaque ville-étape et à Paris, sans oublier les repas et le matériel. Enfin, le budget comprend les billets pour permettre aux sportifs handicapés d'assister aux jeux. Les Joël-Stars sont joignable via LinkedIn et Instagram.

