Un policier hors-service traîné sur 200 mètres à Vénissieux

Un policier hors-service a été traîné par un automobiliste sur plus de 200 mètres ce mardi soir à Vénissieux. Il est légèrement blessé.

Ce mardi 23 janvier aux alentours de 21 h 30 à Vénissieux, un jeune policier marseillais hors service a été emporté et traîné par un automobiliste sur plus de 200 mètres selon une information du Progrès, confirmée de source policière à Lyon Capitale. Alors qu'il se rendait chez une amie, le fonctionnaire a aperçu un homme au volant d'une voiture à l'arrêt écoutant de la musique à un volume sonore très élevé et semblant s'alcooliser.

Le jeune policier s'est rendu auprès de l'automobiliste pour lui demander de réduire le volume et de ne pas boire au volant, avant de réaliser que l'individu était en réalité en train de consommer du protoxyde d'azote. Alors qu'il déclinait sa qualité de policier, le conducteur a démarré et le fonctionnaire s'est retrouvé accroché à la portière sur plus de 200 mètres avant de parvenir à se libérer.

Le policier a été légèrement blessé, il a déposé plainte et subi trois jours d'ITT. Ayant donné l'alerte, il a permis aux agents de la BAC d'interpeller un suspect âgé de 22 ans.