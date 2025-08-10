Actualité
Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
Photo d’illustration (@Nathan Chaize)

La chaleur recule mais reste bien présente : la météo de ce dimanche 10 août à Lyon

  • par LC

    • Après avoir atteint 40 °C hier en fin d’après-midi, Lyon respire un peu ce dimanche. Météo France prévoit un maximum de 35 °C, attendu entre 17 heures et 18 heures.

    Fini les 40 degrés, après l'étouffante journée de samedi. Dès 8 heures, sous un ciel parfaitement dégagé, le mercure affichait 24 °C, annonçant malgré tout une nouvelle journée chaude. Cet après-midi, le soleil restera omniprésent. Vers 14 heures, il fera 33 °C et le pic de chaleur, autour de 35 °C, sera atteint en fin d’après-midi, entre 17 et 18 heures.

    En soirée, le soleil brillera encore généreusement. Il fera 32 °C vers 20 heures. La nuit prochaine, le ciel demeurera bien dégagé et les températures resteront douces, proches de 25 °C vers 2 heures du matin. Cette accalmie devrait se confirmer dans les jours à venir.

