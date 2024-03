Une opération place nette XXL est lancée à Lyon et dans le Rhône. (@AFP)

Une opération anti-drogue, "place nette XXL" est lancée cette semaine à Lyon et dans le Rhône.

Après le coup de com' du président de la République à Marseille, les opérations "place nette XXL" se multiplient en France a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce lundi 25 mars, la préfecture du Rhône annonce le lancement de l'opération qui "vise à lutter contre tous les trafics illégaux, toutes les formes de délinquance et améliorer le quotidien de nos concitoyens".

"Lutter contre les différents types de fraudes"

Les gendarmes et les policiers nationaux seront appuyés par un escadron de gendarmerie mobile de lutte contre les violences urbaines (escadron Guerpard), du GIGN et par la CRS 83 et le Raid. Plusieurs équipes de chiens spécialisés notamment en recherche de stupéfiants seront mobilisés.

"Des contrôles réguliers auront lieu en divers points du département ainsi que des opérations mobilisant différentes administrations de l'Etat pour lutter contre les différents types de fraudes", précise la préfecture du Rhône. Pour rappel, en visite à Villeurbanne vendredi 22 mars, Gérald Darmanin a annoncé la création d'une brigade de sécurité territoriale pour lutter contre le trafic. Elle devrait être effective après les Jeux Olympiques

Le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a jugé cette annonce "satisfaisante", notamment au regard des importants points de deal situés au Tonkin et aux Buers. La dernière opération "place nette" menée à Vénissieux du 4 au 15 mars avait permis d'interpeller 59 personnes et de saisir plus de 30 kilos de drogues.

