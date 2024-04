(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Asvel s'est imposée dimanche soir 100-76 face à Nanterre. Une victoire qui permet aux hommes de Pierric Poupet de quasiment assurer leur place dans le Top 4.

C'est une victoire qui fait du bien à l'Asvel. Après deux défaites lors des trois derniers matchs de championnat, à Chalon-sur-Saône et à Strasbourg, les Villeurbannais n'ont laissé aucune chance à Nanterre dimanche sur leur parquet de l'Astroballe (100-76). Face à une équipe contre laquelle les Rhodaniens avaient déjà perdu à deux reprises cette saison, en championnat (85-81) et en quarts de Leaders Cup (82-78), les hommes de Pierric Poupet ont rassuré et surclassé le club francilien.

Au coude à coude durant le premier quart d'heure de jeu, Nanterre a craqué en deuxième période face à l'Asvel en réussite à trois points. Le duo Edwin Jackson -Timothé Luwawu-Cabarrot a porté les Villeurbannais alors que Nando De Colo a une nouvelle fois été précieux.

Le Top 4 en attendant mieux

Cette victoire permet à l'Asvel de quasiment verrouiller sa place dans le Top 4 de la Betclic Elite, avec 3 victoires d'avance à six journées du terme de la phase régulière. Un Top 4, en attendant peut être mieux, synonyme d'avantage terrain en quarts de finale des play-offs.

Les Villeurbannais recevront Barcelone en Euroligue vendredi prochain avant de se déplacer à Blois en championnat dimanche 14 avril.