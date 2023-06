Les critiques émises par Pierre Oliver sur une subvention de la Ville accordée au duo d'artistes Lundy Grandpré ne passent toujours pas du côté de l’exécutif, qui a réglé ses comptes jeudi 29 juin avec le maire du 2e, l’accusant "d’empêcher le débat d’idées".

La performance artistique du duo de Lundy Grandpré qui devait se dérouler le week-end des 17 et 18 juin aux Subs, avant d’être annulée suite à des "menaces", n’en finit plus d’agiter le débat politique à Lyon. Alors que l’on pensait la polémique passée, ce jeudi 29 juin lors du dernier conseil municipal avant l’été, l’adjointe à la Culture de la Ville de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, a réglé ses comptes avec la personne à l’origine de la polémique ayant conduit à cette annulation, le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver.

À l'origine de la polémique

Le 13 juin, dans un tweet le lieutenant de Laurent Wauquiez avait dénoncé "l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la Ville de Lyon". L’élu reprochait alors à la municipalité de vouloir octroyer une subvention de 1 500 € aux auteurs d'un spectacle intitulé Petit manuel indocile d'introduction à l'écosexualité. La performance, décrite comme "un outil de déconstruction des stéréotypes, de questionnement politique, et du subversif", s'appuie sur "l'écosexualité, l'écoféminisme et la botanique jubilatoire.

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Sur une vidéo partagée par Pierre Oliver, que l’exécutif l’a par la suite accusé d’avoir monté à dessein, mais que ce dernier assure avoir récupéré sur le compte Instagram de Lundy Grandpré, on pouvait notamment voir un homme ramper nu dans un jardin où un jouet sexuel avait été disposé, le tout devant, notamment, des enfants. Une performance qui aurait été toutefois été filmée lors du rendu d’une résidence, dans un cadre privé, la Ville de Lyon assurant que "selon la performance proposée par les artistes, le spectacle est interdit aux enfants.

"Faire polémique n’est pas faire politique

Suite au tweet de Pierre Oliver, "relayé de façon virale", le duo d’artistes avait déploré un "procès d’intention", qui avait "déclenché des menaces et des messages de haine" ne permettant plus la tenue de leur "programme artistique". "Une polémique, une annulation, sans doute une victoire aux yeux de certains, de ceux qui pensent que l’engagement en politique consiste à s’agiter, faire parler de soit, médiatiser ses jugements, en mettant en danger celles et ceux que l’on pointe", regrettait ce jeudi matin Nathalie Perrin-Gilbert.

"Par un tweet, par quelques mots et images isolées de leur contexte on peut décider de jeter en pâture aux réseaux sociaux le nom de jeunes artistes" Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la Culture de la Ville de Lyon

Appelant à la "responsabilité politique collective", l’ancienne maire du 1er arrondissement a vivement fustigé le rôle du maire du 2e arrondissement dans ces événements, avant de lui rappeler que le rôle des élus est "de participer à la construction d’une société dont les valeurs ne font pas débat. Le respect, la solidarité, le concours de toutes et tous au vivre ensemble". Non de "faire polémique" car, incite Nathalie Perrin-Gilbert, "faire polémique n’est pas faire politique, c’est même pire que de ne pas faire politique. C’est empêcher le débat d’idées. C’est condamné l’échange responsable d’élus que nous sommes, ou que nous devrions être".

Dénonçant un "trumpisme à la Lyonnaise, qui cherche à diviser profondément les habitants de notre ville", Gautier Chapuis, le président du groupe EELV et adjoint au maire de Lyon, a lui aussi fait feu de tout bois contre le président du groupe Droite centre et indépendant. "La liberté d’une société se mesure aussi à l’aune de la création culturelle et la liberté de ton et de parole qu’elle implique", a fait valoir l’élu écologiste, avant de dire déplorer qu’à "Lyon, malheureusement des caps sont franchi et la droite s’éloigne petit à petit du rivage".

"À un moment donné on ne peut pas tout faire avec l’argent public" Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement

Piqué au vif après ces critiques acerbes, Pierre Oliver n’a de son côté pas mâché ses mots, maintenant sa position contre l’attribution d’une subvention au duo Lundy Grandpré. "Au-dela de cette vidéo, cette association propose des produits dérivés", parmi lesquels "vous pouvez trouver des sachets de thé où l’on voit une femme nue en train de fouetter un policier, on estime que la ville de lyon n’a pas à subventionner ce type d’association", s’est emporté l’élu de droite. Avant de conclure très remonté, "à un moment donné on ne peut pas tout faire avec l’argent public".

