Artistes nus devant des enfants : une vidéo "sortie de son contexte" assure la Ville de Lyon

Une vidéo dans laquelle des artistes, amenés à être soutenus à hauteur de 1 500 € par la Ville de Lyon, performent nus devant des enfants a créé la polémique. Elle a été "sortie de son contexte" assure l'exécutif écologiste.

Il fallait s'attendre à ce qu'à l'approche du prochain conseil municipal au cours duquel les subventions culturelles de la Ville de Lyon seront votées, Pierre Oliver scrute chaque ligne du budget. Lieutenant de Laurent Wauquiez, chahuté par les écologistes pour sa politique culturelle, le maire du 2e arrondissement a déploré ce mardi matin dans un tweet, "l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la Ville de Lyon".

"Pas un temps de diffusion grand public"

La raison : un projet de subvention de 1 500 € pour un duo d'artistes baptisé Lundy Grandpré, auteurs d'un spectacle intitulé "Petit manuel indocile d'introduction à l'écosexualité". La performance, décrite comme "un outil de déconstruction des stéréotypes, de questionnement politique, et du subversif", s'appuie sur "l'écosexualité, l'écoféminisme et la botanique jubilatoire".

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

On peut ainsi voir un homme ramper nu - sur fond de musique issue de la série Vikings - dans un jardin où un jouet sexuel a été disposé, le tout devant, notamment, des enfants. "L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus", juge Pierre Oliver. Sollicitée par Lyon Capitale, l'exécutif écologiste se défend : "La vidéo est sortie de son contexte. Il s’agit d’un temps de travail et de création artistique, dans le cadre d’une sortie de résidence dans un centre d’art, et non pas un temps de diffusion grand public."

(Photo : Félix Lachaise)

La Ville de Lyon assure que les artistes n'ont pas souhaité exposer les enfants à la nudité, et "selon la performance proposée par les artistes, le spectacle est interdit aux enfants", précise-t-elle. Elle précise par ailleurs que l'ensemble des éléments ayant amené à proposer une subvention à la compagnie Lundy Grandpré "ont été présentés dans les commissions trimestrielles rassemblant l’ensemble des adjoints à la culture des neuf arrondissements, ainsi qu’en Commission Culture – Démocratie Locale - Politique de la Ville – Vie étudiante du 6 juin 2023, à laquelle ont assisté deux élus du groupe politique de M. Oliver (à savoir Mme Verney-Carron et M. Billard). Les délibérations ont reçu un avis favorable à l’unanimité".