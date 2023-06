"Menaces" et "messages de haine", Lundy Grandpré annule ses spectacles prévus ce week-end à Lyon

Au cœur d'une polémique autour de "l'écosexualité" et victime de "menaces", le duo d'artiste Lundy Grandpré est contraint d'annuler ses spectacles prévus à Lyon ce week-end.

"Depuis trois jours, nous sommes victimes d'une campagne de désinformation diffamatoire concernant la nature de notre travail artistique", déplore le duo d'artiste Lundy Grandpré dans un communiqué de presse, au cœur d'une polémique sur une représentation nue devant, notamment, des enfants.

"Une instrumentalisation politique fallacieuse"

Mardi 13 juin, le patron de la droite lyonnaise, Pierre Oliver, a déploré dans un tweet ce qu'il juge être "l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la Ville de Lyon", après que la Ville a décidé d'attribuer une subvention de 1 500 € à Lundy Grandpré. Subvention par ailleurs approuvée par deux membres de son parti en commission.

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Le tweet était accompagné d'une vidéo sur laquelle on pouvait effectivement voir des artistes nus devant des enfants mais qui avait été "réalisée dans un centre d'art il y a deux ans" et a "fait l'objet d'une instrumentalisation politique fallacieuse dont les conséquences sont absolument intolérables", déplorent les deux artistes.

Suite au tweet de Pierre Oliver, "relayé de façon virale, le procès d'intention qui nous est fait a déclenché des menaces et des messages de haine qui ne nous permettent pas d'accomplir sereinement le programme artistique prévu ce week-end au SUBS", conclut le collectif. Un programme par ailleurs découpé en trois partie en fonction du public autorisé lors de la représentation. L'une d'entre elle était réservée aux adultes, l'autre aux personnes de plus de 14 ans, et l'autre pour accueillir des enfants.

"Solidaire de leur décision, l’équipe des SUBS déplore d’autant plus cette situation extrême que Lundy Grandpré propose régulièrement depuis le 7 mai 2023 des performances et des visites qui se sont toutes très bien passées", ajoute l'équipe des Subsistances.

L'adjointe à la culture de Grégory Doucet, Nathalie Perrin-Gilbert, a réagit sur Facebook : "Je réitère mon soutien plein et entier à la compagnie Lundy Grandpré et son duo d'artistes lyonnais, jeunes diplômés du Conservatoire National Supérieur de Danse et de Musique de Lyon et de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon." Et l'élue du groupe Lyon en commun d'ajouter : "La violente et obscène polémique engagée par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, est grave et il devra en répondre."

