450 artistes soutiennent Lundy Grandpré et épinglent Pierre Oliver

Après la polémique sur l'écosexualité, qui a contraint le duo d'artistes Lundy Grandpré a annuler ses représentations le week-end dernier, 450 artistes signent un tribune de soutien ce mardi dans Télérama dans laquelle ils dénoncent le comportement de Pierre Oliver.

La semaine dernière, une polémique autour de l'écosexualité a éclaté après que l'élu Les Républicain Pierre Oliver a dénoncé une subvention en passe d'être attribuée au duo d'artistes lyonnais Lundy Grandpré. Dans un tweet, il déplorait "l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la Ville de Lyon", pour "financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants".

"Que cette situation grave puise son origine dans le tweet mensonger d’un élu de la République est proprement scandaleux et inacceptable."

"Depuis trois jours, nous sommes victimes d'une campagne de désinformation diffamatoire concernant la nature de notre travail artistique", avait alors déploré le duo dans un communiqué, annonçant l'annulation de leurs représentations prévues le week-end dernier aux Subs de Lyon.

Ce mardi, 450 artistes, parmi lesquels, Jean Bellorini, directeur et metteur en scène au TNP, Joris Mathieu, directeur du Théâtre nouvelle génération ou Pierre-Yves Lenoir, directeur du Théâtre des Célestins, signent une tribune de soutien à Lundy Grandpré parue dans les colonnes de Télérama. "[Nous] dénonçons fermement les événements qui ont conduit les jeunes artistes du duo Lundy Grandpré à annuler leurs représentations" entonnent-ils. Et d'ajouter : "Que cette situation grave puise son origine dans le tweet mensonger d’un élu de la République (élu du conseil régional, maire du 2e arrondissement de Lyon) est proprement scandaleux et inacceptable."

"Nous considérons que cet élu est responsable du déferlement haineux dont ces artistes sont aujourd’hui la cible"

"En détournant le montage vidéo d’une performance – dont il n’a pas pris la peine de vérifier le contexte ni l’identité des auteurs –, cet élu a porté une atteinte grave à leur image et au développement futur de leurs projets", tancent les signataires. Et d'asséner : "Nous considérons que cet élu est responsable du déferlement haineux dont ces artistes sont aujourd’hui la cible."

Face à l'ampleur de la polémique et à ses conséquences sur le duo d'artistes, Pierre Oliver ne s'était pas exprimé mais avec toutefois liké un post Twitter annonçant que Lundy Grandpré annulait ses représentations, menacés et harcelés.

