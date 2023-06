Ecosexualité : Grégory Doucet demande à Ciotti de se "désolidariser" de Pierre Oliver

Le chef Raoni à Lyon en compagnie des élèves de l’école élémentaire Germaine Tillion et de Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

La polémique est restée en travers de la gorge du maire de Lyon. Ce jeudi 16 juin, Grégory Doucet a écrit au patron du parti Les Républicains, Eric Ciotti, pour lui demander de se "désolidariser publiquement" de Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et leader de la droite lyonnaise, révèle Le Figaro.

"Dérives trumpistes"

Pour rappel, mardi 13 juin, Pierre Oliver a dénoncé dans un tweet une subvention de 1 500 € attribuée par la Ville de Lyon au duo d'artistes Lundy Grandpré, le tout, accompagné d'une vidéo dans laquelle on peut voir ces deux performeurs, nus devant notamment des enfants. L'élu de droite déplore "l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la Ville de Lyon". Depuis, il a été rappelé que cette performance n'était pas publique, et que les enfants présents ce jour-là l'étaient sous contrôle de leur parents. Aussi, un coup d'œil sur le site des Subsistances qui devait accueillir le duo samedi 17 juin permet également de voir que le spectacle est découpé en trois parties, l'une à partir de 6 ans, l'autre à partir de 14 ans, et une dernière réservée aux adultes.

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Ainsi, dans son courrier à Eric Ciotti, que Lyon Capitale a pu consulter, Grégory Doucet estime que ces "allégations calomnieuses sont une atteinte flagrante et délibérée à la vérité et contribuent, une fois encore, à dégrader la qualité du débat public". Et l'édile d'ajouter : "Ses allégations sont accompagnées d'une vidéo, fruit d'un montage dont l'objectif est de nuire à l'image de la Ville de Lyon, aux artistes, et à tromper les citoyennes et citoyens."

"Ces dérives trumpistes, consistant à déformer la réalité dans le but de discréditer les opposants politiques, sont en contradiction flagrante avec nos valeurs républicaines, et la tradition lyonnaise. Il en va de l'honneur de votre parti et du cadre républicain auquel je vous sais, comme moi, profondément attaché", conclut Grégory Doucet.

Sollicité pour réagir, Pierre Oliver n'a pas encore donné suite. "Il n'y a aucune manipulation et je me réserve le droit de saisir la justice car ces propos sont diffamatoires", a-t-il toutefois déclaré à nos confrères du Figaro.