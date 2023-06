Selon l'Insee, 75 500 mineurs de la métropole de Lyon (59 communes) sont pauvres.

Le chiffre fait froid dans le dos. Dans la métropole de Lyon, (59 communes pour 1,4 million d'habitants), un quart de la population mineure vit sous le seuil de la pauvreté. Soit 75 500 enfants.

Le quart des mineurs pauvres de la métropole réside à Lyon et 4 sur 10 se concentrent aux Portes du Sud, dans le Rhône Amont et Villeurbanne.

Nombre de mineurs pauvres dans la Métropole de Lyon en 2019

Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. Il correspondait, en 2019, à un revenu disponible de 1 100 euros par mois pour une personne vivant seule et de 1 650 euros pour un couple sans enfants.

Parmi les mineurs pauvres, si les 2/3 tiers vivent au sein d’un couple avec enfant(s), 1/3 appartient à une famille monoparentale (parmi ces derniers, 85 % vivent dans une famille monoparentale dont le parent est une femme).

Près de 60 % des mineurs pauvres vivent dans un ménage de cinq personnes et plus, soit davantage que l’ensemble des mineurs de la métropole (42 %).

+ 10% de pauvreté dans la métropole de Lyon

Sur l'ensemble de la population de la métropole de Lyon, l'Insee établit qu'1 personne sur 6 vit en-dessous du seuil de pauvreté et relève qu'entre 2013 et 2019, la métropole lyonnaise en compte 20 000 personnes de plus, soit une augmentation de 10%.



Nombre et proportion de personnes pauvres de la métropole de Lyon en 2019

Selon une étude de l'Institut, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 enfant sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté en 2018 (soit 310 500 enfants, 18,4% des 1,8 million de mineurs auralpins).