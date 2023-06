Bruno Bernard, Grégory Doucet et Laurent Wauquiez en septembre dernier lors du Sirha © MAXPPP

Au cours de la conférence de presse organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes en préambule de son assemblée plénière, Laurent Wauquiez, n'a pas hésité à tacler, sans la nommer, la municipalité verte de la ville de Lyon.

Ce jeudi matin, Laurent Wauquiez présentait, au cours d'une conférence de presse, les principaux sujets abordés au cours de l'assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se tient dès aujourd'hui et pendant deux jours. Alors qu'il présentait son plan pour solariser la région, le président a taclé "l'idéologie d'extrême gauche et l'écologie punitive" mise en place à Lyon par la municipalité verte.

"Il y a un autre chemin, loin de l'écologie d'extrême gauche, celui de l'écologie logique et pragmatique".

"Il y a deux approches possibles de l'écologie. La première, qui consiste à mettre en place des cours de récréation non genrées dans les écoles, à faire des polémiques sur des cordons bleus ou sur le tour de France" a débuté Laurent Wauquiez face à la presse. "Et il y a un autre chemin, celui que nous voulons emprunter, loin de l'écologie d'extrême gauche, celui de l'écologie logique et pragmatique".

"Ils font de l'idéologie d'extrême gauche et pas de l'écologie" a-t-il appuyé, très probablement à l'intention de Grégory Doucet et de la mairie verte de Lyon, sans jamais le nommer clairement.

Auvergne-Rhône-Alpes veut "devenir la 1ère région décarbonée de France"

La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé vouloir installer 425 000m2 de panneaux solaires sur les lycées de la région et investir 85 millions d'euros pour développer le photovoltaïque dans la région. "Notre objectif c'est de devenir la 1ère région décarbonée de France" a conclu le président de région sur ce sujet.

Cette délibération sera débattue pendant deux jours lors de l'assemblée plénière organisée à l'Hôtel de Région à Lyon.

