Grâce à une équipe internationale incluant des chercheurs lyonnais, de nouveaux indices confirment l’existence possible d’immenses réservoirs d’eau fossiles sur Mars.

Des océans ont-ils un jour recouvert la surface de Mars ? Cette question captive la communauté scientifique, il se pourrait bien qu'une réponse y ait été apportée. Une équipe de recherche, notamment constituée du laboratoire de géologie de Lyon, a livré de nouveaux résultats. Les études ont révélé que la surface de la planète rouge a été modelé par de l'eau liquide il y a plus de 3 milliards d'années.

Néanmoins, ces premières affirmations sont basées sur l'hémisphère sud de Mars. A l'inverse, les Plaines du Nord, formées plus récemment montrent très peu de signes de la présence d'eau. Conclusion, Mars s'est transformée en désert glacé avant la formation de ces plaines, empêchant l'eau liquide de survivre à la surface. Problème, cela vient contredire les théories scientifiques qui suppose la présence d'océans dans la zone nord.

Lire aussi :

Des réservoirs aqueux dans les profondeurs de Mars

En utilisant les sondes de la NASA et de l'ESA autour de Mars, les chercheurs ont détecté la présence de minéraux particuliers associés à des structures intrigantes de formes coniques. Ces minéraux, composés de silice hydratée, et de sulfates prouvent la présence d'une activité aqueuse récente à la surface de Mars. Celle-ci serait datée d'il y a moins de 2,5 milliards d'années.

De cette découverte, les scientifiques ont ensuite tiré une conclusion. Les structures coniques sont des volcans sédimentaires (boue, sable) qui expulsent ces minéraux enfouis sous la surface des Plaines du Nord. Ainsi, des réservoirs aqueux, composés de silice et/ou de sulfates seraient présents dans les profondeurs de Mars.

Après avoir exploité ces résultats, il en ressort que les réservoirs à sulfates sont plus anciens que ceux composés de silice. Ces conclusions permettent de retracer plus précisément la géologie martienne, en ouvrant plusieurs perspectives pour les prochaines missions d'exploration.



