Actualité

Une sculpture disparue depuis un siècle mise aux enchères à Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Un chef-d’œuvre lyonnais de la période révolutionnaire, signé Joseph Chinard, est proposé aux enchères à Lyon : une occasion unique pour les collectionneurs.

    La maison De Baecque & Associés organise à Lyon, le 22 novembre 2025, une vente aux enchères exceptionnelle autour d’une œuvre majeure du sculpteur lyonnais Joseph Chinard (1756-1813). Intitulée La Loi, cette statuette en terre cuite patinée de 47,5 cm, réalisée en pleine Révolution française (vers 1793-1794), représente une femme appuyée sur une table inscrite "Droits de l’Homme" et accompagnée d’un faisceau symbolisant l’unité républicaine.

    Non localisée depuis plus de 110 ans, la sculpture refait surface sur le marché de l’art par sa prochaine mise aux enchères par la maison De Baecque & Associés.

    Estimation : 50 000 € à 80 000 €

    Cette sculpture, non localisée depuis son passage en vente à Lyon en 1913, et connue par les écrits de Salomon de La Chapelle (1896), refait surface après avoir appartenu à l'ancienne collection particulière Piégay. Son iconographie néoclassique et patriotique, alliant intellectualisme et sensualité, incarne les idéaux révolutionnaires et s’inscrit dans la série d’œuvres engagées de Chinard, fidèle aux valeurs républicaines.

    La Loi - Vers 1793-1794
    Statuette en terre cuite originale patinée
    Porte les inscriptions "LOIX REPUBLICAINES" et "DROITS / DE L'HOMME" sur la face et le côté droit des tables des lois républicaines. H. 47,5 cm
    Présence d’une étiquette lacunaire à l’intérieur : 78. Statuette de ... / par Chinard. Elle représen.../ un faisceau de licteur, la main droite reposant sur les tables des lois républicaines. Terre cuite. H.47 cm/ Exposition de l’œuvre de Chinard, /aux Arts décoratifs, 1909, n°1.) Restaurations

    "Le contexte politique, explique la maison aux enchères de Baecque, donne toute sa force à cette sculpture. Après un séjour mouvementé à Rome où certaines de ses œuvres antimonarchiques lui valent d’être arrêté par le Vatican en 1792, Chinard revient à Lyon, où il réalise monuments et décors révolutionnaires, dont celui de l’Hôtel de Ville pendant le siège de 1793. Ces créations lui attirent de nouveaux ennuis : accusé de provocation politique, il est incarcéré à nouveau après la chute de Lyon."

    L’artiste, plusieurs fois inquiété et emprisonné pour ses créations politiques, a marqué Lyon et la période révolutionnaire par ses statues, monuments publics et allégories républicaines (comme La République au Louvre ou L’Amour de la Patrie au musée des Beaux-Arts de Lyon).

    Malgré les persécutions et les arrestations dont il fut victime, Chinard demeure l’un des artistes les plus représentatifs de la sculpture française à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle.

    Cette redécouverte est considérée comme un événement pour l’histoire de l’art lyonnais et français, apportant un nouvel éclairage sur l’engagement politique et la virtuosité de Chinard.

    En août dernier, le Metropolitan Art Musem de New York a enrichi ses collections d'un trépied en terre cuite du sculpteur lyonnais, "objet d'une rare qualité, explique La Tribune de l'Art, frayant dans le domaine de la sculpture et celui des arts décoratifs; acquis auprès d ela galerie du londonien Stuart Lochhead".

    à lire également
    La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints 11:20
    Une sculpture disparue depuis un siècle mise aux enchères à Lyon 11:11
    Open Auvergne Rhône-Alpes : place aux quarts de finale 11:00
    planète mars
    Des chercheurs lyonnais découvrent des indices d’anciens océans sur Mars 10:31
    cérémonie "l'Isère, fière de ses sportifs" 8è édition,
    Isère : 770 champions récompensés à Voiron, le sport féminin à l’honneur 10:00
    d'heure en heure
    À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte 09:33
    À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire 09:08
    oreiller de la Belle Aurore, pâté croute
    Lyonnais et mythique, l’Oreiller de la Belle Aurore a son championnat 09:05
    L’Asvel impuissante face à un Real Madrid trop fort en Euroligue 08:33
    Dermatose nodulaire bovine : levée de la zone de surveillance en Savoie et Haute-Savoie 08:08
    Orelsan invité d’honneur du festival Lumière 2025 pour la Nuit Japanime 07:48
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne 07:29
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi de nouveau gris à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut