Actualité
Michèle Picard - Vénissieux
Michèle Picard, maire communiste de Vénissieux. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

"L’égalité ne se proclame pas" : Picard tacle Sarselli sur son programme pour les femmes

  • par Clémence Margall

    • Les mesures présentées hier par la candidate aux élections métropolitaines ont vivement fait réagir la Vice-présidente de la Métropole de Lyon à l’Égalité femmes-hommes, Michèle Picard.

    Alors que Véronique Sarselli poursuit ses ateliers dans le cadre des élections métropolitaines de 2026, la candidate des Républicains présentait hier à la presse ses pistes pour les femmes et les profils issus de la société civile.

    Pacte "50 % élus, 50 % société civile" lors des grandes concertations métropolitaines, clause dite "femme décideuse" pour que chaque politique du quotidien soit pilotée par une femme, avec ses différentes propositions, Véronique Sarselli s’est plutôt attirée les foudres de la Vice-présidente à l’Égalité femmes-hommes et maire PCF de Vénissieux, Michèle Picard, qui dénonce un coup de communication.

    "Ce n’est pas rompre avec les stéréotypes, c’est les prolonger"

    Dans un communiqué diffusé mercredi 5 novembre, l’édile s’étonne : "À entendre certaines propositions de la droite métropolitaine, on croirait que l’égalité femmes-hommes vient d’être découverte". Ainsi, "affirmer que les femmes sont liées aux réalités du quotidien, ce n’est pas rompre avec les stéréotypes, c’est les prolonger", estime encore Michèle Picard.

    L’occasion pour la Vice-présidente de défendre les actions menées durant son mandat : hébergement d’urgence pour les femmes avec enfants, accompagnement des femmes victimes de violences, congés menstruels ou encore soutien à des associations féministes, "notre majorité a fait le choix des actes", résume-t-elle. Et d’ajouter : "Ce travail pour l’égalité ne se résume pas à des ateliers ni à des slogans. Il transforme la vie des femmes. Pendant que d’autres utilisent les mots de l’égalité pour faire de la communication, nous agissons pour que cette égalité devienne concrète, durable et irréversible".

