Véronique Sarselli, candidate LR à la présidence de la Métropole de Lyon, propose un dispositif connecté pour protéger les personnes âgées et vulnérables face aux escroqueries à domicile.

Après la suppression de la ZTL à Lyon ou encore la gratuité de la première heure de stationnement, Véronique Sarselli poursuit sa série d’"annonces chocs" en vue des élections métropolitaines de mars 2026. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon (LR) propose désormais la mise en place d’un “bouton d’alerte anti-fraude” pour les personnes âgées de plus de 75 ans et les publics vulnérables.

"Face à la recrudescence des escroqueries visant les seniors dans la Métropole", la candidate entend frapper fort. Ce petit dispositif, installé au domicile des bénéficiaires, permettrait d’envoyer un SMS géolocalisé à cinq proches ou de prévenir les secours en cas de situation suspecte. Un appui long déclencherait même un enregistrement sonore de l’environnement afin d’aider à évaluer le danger.

"Quand nos citoyens ne se sentent plus en sécurité jusque chez eux, c’est que la société a failli. Je veux une Métropole qui veille sur eux, pas une Métropole qui les oublie", plaide Véronique Sarselli, qui fait de la sécurité du quotidien l’un de ses chevaux de bataille.

Le dispositif serait financé par la Métropole et déployé via les communes volontaires, en lien avec les CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), les associations d’aidants et les forces de l’ordre. À terme, il pourrait aussi "bénéficier aux femmes victimes de violences ou aux personnes isolées" explique Véronique Sarselli.

Pour la candidate LR, ce “bouton d’alerte” incarne une politique de "proximité et de bon sens". "C’est un geste de confiance envers nos aînés, nos familles, nos communes. C’est du bon sens, de la prévention et de la réactivité" conclut-elle.

