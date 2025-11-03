Actualité
Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut équiper les seniors d’un “bouton d’alerte anti-fraude”

  • par V.G.
  • 1 Commentaire

    • Véronique Sarselli, candidate LR à la présidence de la Métropole de Lyon, propose un dispositif connecté pour protéger les personnes âgées et vulnérables face aux escroqueries à domicile.

    Après la suppression de la ZTL à Lyon ou encore la gratuité de la première heure de stationnement, Véronique Sarselli poursuit sa série d’"annonces chocs" en vue des élections métropolitaines de mars 2026. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon (LR) propose désormais la mise en place d’un “bouton d’alerte anti-fraude” pour les personnes âgées de plus de 75 ans et les publics vulnérables.

    A lire aussi : Plan d'urgence, heure de stationnement gratuite... Les pistes de Sarselli pour le commerce à Lyon

    "Face à la recrudescence des escroqueries visant les seniors dans la Métropole", la candidate entend frapper fort. Ce petit dispositif, installé au domicile des bénéficiaires, permettrait d’envoyer un SMS géolocalisé à cinq proches ou de prévenir les secours en cas de situation suspecte. Un appui long déclencherait même un enregistrement sonore de l’environnement afin d’aider à évaluer le danger.

    "Quand nos citoyens ne se sentent plus en sécurité jusque chez eux, c’est que la société a failli. Je veux une Métropole qui veille sur eux, pas une Métropole qui les oublie", plaide Véronique Sarselli, qui fait de la sécurité du quotidien l’un de ses chevaux de bataille.

    Lire aussi : Véronique Sarselli dévoile son équipe de négociateurs pour les élections métropolitaines 2026

    Le dispositif serait financé par la Métropole et déployé via les communes volontaires, en lien avec les CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), les associations d’aidants et les forces de l’ordre. À terme, il pourrait aussi "bénéficier aux femmes victimes de violences ou aux personnes isolées" explique Véronique Sarselli.

    Pour la candidate LR, ce “bouton d’alerte” incarne une politique de "proximité et de bon sens". "C’est un geste de confiance envers nos aînés, nos familles, nos communes. C’est du bon sens, de la prévention et de la réactivité" conclut-elle.

    Lire aussi : ZTL supprimée, voies bus ouvertes aux voitures... Les annonces "chocs" de Sarselli pour la métropole de Lyon

    à lire également
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet 09:48
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut équiper les seniors d’un “bouton d’alerte anti-fraude” 09:15
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:33
    Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium 08:11
    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local 07:54
    d'heure en heure
    la Saône en crue en février 2021.
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la pluie avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    Jean-Paul Bret
    Municipales à Villeurbanne : "il est très vraisemblable que j’y aille", précise Jean-Paul Bret 07:00
    Les 5 sites touristiques de Lyon à revisiter avec Guides France 06:50
    À l’occasion des concerts de Lady Gaga à Lyon, un "Gaga Store Vintage" ouvre ses portes 02/11/25
    Article payant Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés” 02/11/25
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Municipales à Lyon : Qui va gagner la bataille des réseaux sociaux ? 02/11/25
    Haute-Savoie : Mecalac présentera ses pelle-chargeuses certifiées Origine France à l'Élysée 02/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut