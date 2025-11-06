Villefranche-sur-Saône : deux policiers blessés après avoir été percutés par un conducteur de trottinette

Un jeune homme de 19 ans a volontairement foncé sur des policiers municipaux dans la nuit de lundi à mardi à Villefranche-sur-Saône. Deux agents ont été blessés, dont un plus sérieusement.

La scène s’est déroulée peu après minuit, dans les rues de Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, alors qu’une patrouille municipale tentait de contrôler un jeune homme circulant en trottinette électrique, celui-ci aurait refusé d’obtempérer avant de percuter délibérément deux agents.

Déjà connu des services de police, le suspect faisait l’objet d’une interdiction de circuler la nuit dans la commune. Selon les premiers éléments, il aurait accéléré pour échapper au contrôle. L’un des policiers, touché à la jambe, a été légèrement blessé, tandis que son collègue a dû recevoir dix points de suture.

Le jeune homme, interpellé immédiatement après les faits, a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant la justice. Une enquête est en cours pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique.