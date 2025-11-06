Jeudi 6 novembre, les syndicats de retraités appellent les Lyonnais à se mobiliser contre le gel des pensions en vue du budget 2026.

Après les mobilisations du mois de septembre, une nouvelle journée de grève est prévue ce jeudi 6 novembre à Lyon. Cette fois-ci ce seront les retraités qui prendront la rue pour revendiquer leurs droits. En vue du budget 2026, les aînés s'inquiètent notamment du gel des pensions, du doublement des franchises médicales et de la remise en cause de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) : "L'année blanche coûtera en moyenne 350 euros par an à un ménage dont la personne de référence est un retraité", alertent les syndicats. A titre de comparaison, un salarié perdra 105 euros, un chômeur 180 euros.

Revalorisation, indexation des pensions...

A travers cette mobilisation, les syndicats de retraités revendiquent notamment, la revalorisation de 10 % de toutes les pensions, des mesures pour les petites retraites, l'indexation des pensions sur l’évolution des salaires et le retour de la retraite à 60 ans avec des départs anticipés pour les métiers pénibles.

Le cortège s'élancera à 14 h depuis la place de la Comédie (1er) pour rejoindre la préfecture du Rhône (3e). Une mobilisation aura également lieu à Villefranche-sur-Saône.

