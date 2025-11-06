Actualité
Manifestation du samedi 11 mars contre la réforme des retraites @Julien Barletta

Budget 2026 : à Lyon, les retraités mobilisés ce jeudi contre le gel des pensions

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 6 novembre, les syndicats de retraités appellent les Lyonnais à se mobiliser contre le gel des pensions en vue du budget 2026.

    Après les mobilisations du mois de septembre, une nouvelle journée de grève est prévue ce jeudi 6 novembre à Lyon. Cette fois-ci ce seront les retraités qui prendront la rue pour revendiquer leurs droits. En vue du budget 2026, les aînés s'inquiètent notamment du gel des pensions, du doublement des franchises médicales et de la remise en cause de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) : "L'année blanche coûtera en moyenne 350 euros par an à un ménage dont la personne de référence est un retraité", alertent les syndicats. A titre de comparaison, un salarié perdra 105 euros, un chômeur 180 euros.

    Revalorisation, indexation des pensions...

    A travers cette mobilisation, les syndicats de retraités revendiquent notamment, la revalorisation de 10 % de toutes les pensions, des mesures pour les petites retraites, l'indexation des pensions sur l’évolution des salaires et le retour de la retraite à 60 ans avec des départs anticipés pour les métiers pénibles.

    Le cortège s'élancera à 14 h depuis la place de la Comédie (1er) pour rejoindre la préfecture du Rhône (3e). Une mobilisation aura également lieu à Villefranche-sur-Saône.

    Lire aussi :

    à lire également
    Michèle Picard - Vénissieux
    "L’égalité ne se proclame pas" : Picard tacle Sarselli sur son programme pour les femmes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Budget 2026 : à Lyon, les retraités mobilisés ce jeudi contre le gel des pensions 11:22
    Michèle Picard - Vénissieux
    "L’égalité ne se proclame pas" : Picard tacle Sarselli sur son programme pour les femmes 10:36
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Villefranche-sur-Saône : deux policiers blessés après avoir été percutés par un conducteur de trottinette 10:01
    Ainterexpo accueillera un salon dédié à la gastronomie aindinoise 09:30
    Qualité de l’air à Lyon : une journée "bonne à moyenne" attendue 08:53
    d'heure en heure
    Incendie à Saint-Priest : un jeune homme grièvement brûlé, dix familles relogées 08:33
    Près de Lyon : un homme découvre des lingots d'or dans son jardin 08:08
    Les supporters du PSG interdits de déplacement à Lyon dimanche 07:44
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:26
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Jacques Auffeves, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des retraités CGT du Rhône, est l’invité de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.
    "Pas de retraite en dessous du SMIC" : la CGT hausse le ton à Lyon 07:00
    Municipales à Lyon : opération com' à la Vogue des marrons pour Jean-Michel Aulas 05/11/25
    Dormir sous les étoiles, c'est possible dans l'Ain ? 05/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut