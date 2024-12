Nouveaux tarifs, arrivée de la RATP... Ce qui change sur le réseau TCL à Lyon en 2025

À quelques jours de 2025, Lyon Capitale fait le point sur les évolutions du réseau TCL dans la métropole de Lyon pour cette nouvelle année.

L'année 2025 sera synonyme de petite révolution sur le réseau TCL à Lyon et dans son agglomération. Entre hausse des tarifs, unification des réseaux TCL, Libéllule et Cars du Rhône, arrivée de la RATP à l'exploitation des métros et tramways et mise en service d'une navette fluviale, Lyon Capitale fait le point.

Les tarifs augmentent...

Pour les usagers du réseau TCL actuel, vivant et travaillant dans l'agglomération lyonnaise, la facture va s'alourdir en 2025 en raison de l'unification des réseaux TCL, Libéllule et Cars du Rhône (voir ci-après). Le tarif du ticket TCL unitaire passera ainsi de 2 € à 2,10 €, et celui de l'abonnement 24-64 ans atteindra quant à lui 74,10 €, contre 72,60 € actuellement. En moyenne, la hausse globale des tarifs est de 2,25 % sur les grilles tarifaires de TCL et du Rhônexpress.

Lire aussi :

À noter néanmoins qu'en contrepartie de cette augmentation, le réseau TCL va s'étendre à 31 communes supplémentaires. Votre abonnement vous permettra par exemple de vous rendre en bus à Saint-Laurent d'Agny.

Les nouveaux tarifs sur le réseau TCL concernant la Métropole de Lyon (réseau actuel) enrichi de 31 communes.

... mais pas pour tout le monde

Si les abonnés métropolitain de TCL doivent passer à la caisse, les usagers des réseaux Libéllule et Cars du Rhône sont les grands gagnants de l'unification des trois réseaux. Désormais, l'ensemble des réseaux sont regroupés en une grille tarifaire régie en zones, proposant quatre tarifications suivant les besoin de l'usager.

Les quatre familles de tarif :

Tarif "zone 1 + 2" donnant accès à l'offre de transport Sytral Mobilités sur le périmètre de la Métropole de Lyon (actuel) élargi d'une trentaine de communes

Tarif "toutes zones" donnant accès à l'offre de transport Sytral mobilités sur tout le territoire

Tarif "2 zones sauf zone 1" donnant accès à l'offre de transport Sytral sur deux zones à l'exception de la zone 1 (Réseau TCL actuel)

Tarif "toutes zones sauf zone 1" donnant accès à l'offre de transport Sytral sur tout le territoire sauf la zone 1

Les zones tarifaires du nouveau réseau unifié.

Les abonnés TCL et Libélulle ou Cars du Rhône, qui habitent ou travaillent en dehors de la métropole de Lyon, et subissaient jusqu'à maintenant un surcoût lié à la nécessité pour eux d'être détenteur de deux titres de transport distincts paieront ainsi moins cher. Pour ces voyageurs, la suppression du Rhône Pass, remplacé par les zones permet de faire passer son coût à 2,10 €, contre 3,60 € anciennement, pour un trajet équivalent.

Lire aussi : Tarification, zones, logo... des changements sur le réseau TCL à Lyon

La RATP remplace Keolis pour exploiter les métros et tramway

"Un changement sans changement." C'est ce qu'a promis la présidente de RATP Dev pour évoquer l'arrivée de son groupe à l'exploitation des métros, tramways, funiculaires et Rhônexpress au 1er janvier 2025. Keolis, actuel exploitant, se contentera désormais d'exploiter les bus et trolleybus, et ce jusqu'en 2030.

Lire aussi : "Un changement sans changement" : la RATP va gérer les métros à Lyon dès 2025

Une mise en concurrence qui doit permettre "d'améliorer la qualité et la fiabilité du service", a assuré Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités qui devrait de son côté économiser "entre 25 et30 millions d'euros par an".

L'arrivée de la RATP marque par ailleurs l'introduction de bonus/malus plus importants dans les contrats signés avec les exploitants, en fonction des performance affichées. Il s'agira par exemple de garantir un taux de disponibilité de 99,35 % sur la ligne B dès 2025, et d'atteindre 99,80 % en 2034. Les interruptions dépassant les 30 minutes sur le réseau seront par ailleurs pénalisées. La RATP doit également atteindre une augmentation de fréquentation du réseau de 20 % d'ici 2034.

Sytral mobilités profite par ailleurs de cet allotissement pour internaliser les relations usagers, avec notamment un projet de ticket unique Vélo'v, TCL et autopartage, rendu techniquement possible par la mise en service du nouveau billet rechargeable, et pour lequel l'internalisation des relations usagers du réseau TCL est une nouvelle étape.

La navette fluviale sur la Saône mise en service en juin

2025 marquera enfin l'arrivée sur le réseau TCL d'un nouveau mode de déplacement : la navette fluviale. Faute de prolongement du métro D jusqu'au quartier de l'industrie à Vaise, pourtant promis par Bruno Bernard lors de sa campagne électorale, la navette reliera le quartier au quai Saint-Antoine et à Confluence les mercredis, week-ends et jours feriés.

Pour les non-abonnés, il faudra débourser 3 € pour un aller et 5 € pour un aller-retour. Il faudra environ 35 minutes pour rallier le quartier de l'Industrie à celui de Confluence. L'offre sera comprise dans l'offre TCL et sera exploitée par RATP Dev. En heure de pointe, les navettes auront une fréquence de 30 minutes, et toutes les 60 minutes en heures creuses et le week-end.

Les bateaux accueilleront entre 70 et 90 passagers, dont 5 places réservées aux personnes à mobilité réduite. À ce jour, le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), envisage 560 000 voyageurs par an.