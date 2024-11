Tarification, zones, logo... des changements sur le réseau TCL à Lyon

Mercredi 13 novembre, Sytral Mobilités a annoncé un nouveau réseau de transport unifié, qui doit simplifier les dessertes péri-urbaines dès septembre prochain.

Cet après-midi, Bruno Bernard président de Sytral Mobilités a annoncé le déploiement d'un tout nouveau réseau unifié, dès septembre 2025. Celui-ci permettra aux habitants des zones péri-urbaines de profiter de l'offre TCL qui réunira désormais les trois réseaux de transports TCL, Cars du Rhône et Libellule.

Ce réseau unifié disposera d'une billetique unique, afin de faciliter le trajet des habitants de zone péri-urbaine, "Il sera désormais possible de se déplacer d'un endroit à l'autre, sans se soucier du changement de titre de transport", explique Damien Combet, Vice-président à la Communautés de communes de la Vallée du Garon.

Une nouvelle offre qui devrait permettre aux habitants de communes plus excentrées d'accéder facilement au centre-ville de Lyon, et d'ainsi fluidifier le trafic automobile saturé.

Nouvelle identité visuelle TCL. (@LC)

Un système de zones afin de simplifier cette unification

Afin de simplifier l'unification des trois réseaux de transports, TCL disposera d'un système de zone, en fonction de la localisation des lignes. Si les zones 1 et 2 concerneront l'actuel périmètre TCL, légèrement prolongé, les zones 3, 4 et 5 permettront aux usagers de se rendre dans des territoires péri-urbains, jusqu'à maintenant non desservis par les lignes de bus rouges.

Les tarifs varieront alors selon les zones choisies, mais resteront avantageux pour tous, selon Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités : " Forcément la personne qui fera Belleville-Lyon paiera plus cher que celle qui fera Villeurbanne-Lyon, mais pour autant, tout le monde reste gagnant", assure-t-il. Des tarifs qui resteront les mêmes pour les usagers des zones 1 et 2, mais qui devraient être moins coûteux pour les anciens usagers des services Cars du Rhône et Libellule. La nouvelle grille tarifaire sera votée lors du conseil d'administration jeudi 21 novembre.

Un tout nouveau logo

Afin d'accompagner ce renforcement de l'offre de transport, le réseau TCL fait peau neuve et dévoile une toute nouvelle identité visuelle. Un logo TCL, désormais initiales de TCL, Cars du Rhône et Libellule, témoin de cette nouvelle union. "Nous avons beaucoup réfléchi pour le choix de ce nouveau logo unifiant, nous avons décidé de garder TCL mais de modifier le logo afin de lui donner une nouvelle dynamique" explique Jean Charles Kohlhaas, premier vice-président de Sytral Mobilités. Le déploiement de cette nouvelle identité visuelle, estimé à 3 millions d'euros, doit être achevé fin 2026.

Le nouveau logo TCL.

Une volonté future de combiner l'offre TCL aux TER de la région

A terme, Sytral Mobilités souhaiterait développer une offre combinée avec les TER de la région, couvrant les zones desservies par TCL. Un projet réalisable, mais qui nécessite l'accord de la région, "pour l'instant il n'y a pas d'accord avec la région pour les TER, mais dès que celle-ci donnera son accord, nous serons prêts", a affirmé Bruno Bernard.

https://twitter.com/brunobernard_fr/status/1856693415850733665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1856693415850733665%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

A lire aussi : Lyon : le nouveau logo TCL fuite sur les réseaux sociaux quelques heures avant sa présentation