TCL : on connaît le prix de la future navette fluviale sur la Saône à Lyon

Les tarifs des navettes fluviales qui circuleront sur la Saône à Lyon ont été dévoilés ce jeudi.

Prévues pour juin 2025, les navettes fluviales sur la Saône permettront aux Lyonnais de relier le quartier de Vaise-Industrie au quai Saint-Antoine, et à Confluence les mercredis et les week-ends ainsi que pendant les jours fériés.

Lire aussi : En hausse, mais avec un service élargi, les nouveaux tarifs du réseau TCL unifié

Un aller-retour à 5 €

Sytral Mobilités a validé jeudi 21 novembre les nouveaux tarifs du réseau TCL pour l'année 2025, avec notamment une hausse de 10 centimes du ticket unitaire. On a ainsi pu découvrir qu'il faudra débourser 3 € pour un aller en navette fluviale et 5 € pour l'aller-retour, pour les usagers n'étant pas abonnés au réseau TCL.

Le tracé des navettes fluviales à Lyon.

Les abonnés pourront quant à eux l'utiliser sans aucun surcoût puisqu'elle est intégrée au réseau TCL. Pour rappel, il faudra environ 35 minutes pour rallier le quartier de l'Industrie à celui de Confluence. L'offre sera comprise dans l'offre TCL et sera exploitée par RATP Dev. En heure de pointe, les navettes auront une fréquence de 30 minutes, et toutes les 60 minutes en heures creuses et le week-end.

Les bateaux accueilleront entre 70 et 90 passagers, dont 5 places réservées aux personnes à mobilité réduite. À ce jour, le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), envisage 560 000 voyageurs par an.

Lire aussi : La RATP et les Yachts de Lyon devraient exploiter les futures navettes fluviales TCL