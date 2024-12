Comme à son habitude, Lyon s'apprête à accueillir toute une série d'artistes au cours de l'année 2025. Voici une sélection de 15 concerts.

Les fans de musique de la région Auvergne-Rhône-Alpes auront certainement les yeux rivés sur la métropole de Lyon en cette année 2025, qui accueillera de nouveau des concerts très attendus. La LDLC Arena de Décines sera évidement un lieu incontournable de ces rendez-vous, mais pas seulement... Lyon Capitale vous a sélectionné 15 concerts qui pourraient vous intéresser. Les voici, par ordre chronologique.

En février, le mois de tous les possibles

Le mois de février est, semble-t-il, celui qui pourrait convaincre tous les Lyonnais. Il débutera par Justice, le 1er février à partir de 20 heures. Le duo électro français fait son retour sur scène après plusieurs d'années d'absence et présentera son nouvel album "Hyperdrama", 17 ans après la sortie de son premier album studio. Comptez 62 euros.

Le groupe Indochine est lui aussi de retour ! Après son passage au Groupama Stadium en 2022, le groupe sera présent à la LDLC Arena les 4, 5, 7 et 8 février 2025. Ces dates permettront de célébrer les quarante ans d'Indochine. Places à partir de 55 euros.

En février, le groupe américain de pop rock TOTO et Christopher Cross seront aussi de la partie, vendredi 14 février à 19 heures. Comptez 79,60 euros. La semaine suivante, ce sera au tour de Lenny Kravtiz d'enflammer la LDLC Arena, dès 20 heures, le 22 février. L'Américain présentera son douzième et dernier album en date, Blue Electric Light, sorti en mars dernier. À partir de 57,50 euros.

Mars-avril : Julien Doré, Star Acadamy...

Plus calme, le mois de mars verra néanmoins Julien Doré passer en concert à la LDLC Arena, le 14 mars à 20 heures. Les places sont à partir de 37 euros. Du côté de la Halle Tony Garnier, le chanteur Philippe Katerine se produira dans le cadre de son "Zouzou Tour".

Début avril, le 5 avril précisément, le Star Academy Tour est attendu à la LDLC Arena, dès 20 heures, avec son nouveau show et ses nouveaux artistes. Comptez 52 euros. Pour les amateurs de rap, Tiakola sera présent à la Halle Tony Garnier le 12 mars à 20 heures. Toutes les places ont déjà été vendues.

Dua Lipa, Polnareff et Slipknot

Les 15 et 16 mai prochains, la célèbre et très attendue chanteuse britannique Dua Lipa sera à la LDLC Arena de Décines pour son "Radical Optimism". Là aussi, la billetterie est épuisée... Avant même l'ouverture la billetterie, les places partaient déjà à une vitesse folle.

Le mois de mai accompagnera également Michel Polnareff pour sa toute dernière tournée à 80 ans. Le chanteur français est attendu le 24 mai à Décines, à partir de 20 heures. Le prix des places débute à 50 euros.

Et pour les férus de métal, le groupe Slipknot est lui aussi de passage à la LDLC Arena en 2025. Ce sera le 25 juin, à 20 heures, pour présenter son septième album "The end, so far". Au moins 59,80 euros pour le billet de concert.

Gojira pour clôturer 2025

Pour terminer l'année 2025, la chanteuse Lorie Pester, qui est de retour à l'occasion de sa tournée 2025, se produira sur la scène du Radiant de Caluire-et-Cuire le 31 octobre prochain. Les 2 000 places ont déjà été vendues, mais une nouvelle date est prévue dans la métropole de Lyon.

Le 15 novembre, c'est au tour de Vitaa de s'emparer de la LDLC Arena de Décines pour la présentation de son album "Charlotte". Les premiers billets sont au prix de 50 euros. Autre chanteuse française, Louane se produira à la Halle Tony Garnier le 6 décembre 2025 (date du 10 mai reportée). Comptez 32 euros.

Et enfin, après avoir animé la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le groupe de métal Gojira est de retour en France, à la LDLC Arena de Décines. Pour leur concert le 10 décembre à 20 heures, comptez au moins 52 euros.

