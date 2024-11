Augmentation du ticket TCL à l'unité, tarifs par zones... Découvrez les nouveaux tarifs 2025 du réseau TCL à Lyon et dans la Métropole.

Le conseil d'administration de Sytral mobilités valide jeudi 21 novembre la nouvelle grille tarifaire du réseau TCL unifié qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025 (qui regroupe l'actuel réseau TCL, enrichi du réseau Libéllule et des Cars du Rhône). En hausse, liée - en partie - à l'extension de l'offre, les tarifs se divisent désormais en plusieurs zones, la zone 1 correspondant à l'actuel réseau TCL, avant fusion avec Libéllule et Cars du Rhône.

Un ticket unitaire à 2,10 € sur l'actuel réseau TCL, le Rhônexpress augmente

Sur le réseau TCL, le ticket unitaire passera à 2,10 €. Le ticket vendu à bord passera quant à lui de 2,30 € à 2,40 €, et le carnet de dix tickets passera à 20 € contre 19,50 € actuellement. Le Tick'Air, proposé pour une journée en cas d'épisode de pollution augmente quant à lui de 50 centimes pour atteindre 3,50 €.

L'abonnement 24-64 ans passera quant à lui à 74,10 € au lieu de 72,60 € actuellement, en revanche l'abonnement 18-25 ans n'évolue pas. En moyenne, la hausse globale des tarifs s'élève à 2,25 % sur les gammes tarifaires TCL et Rhônexpress. Les abonnements solidaires réduits et boursiers et les abonnements jeune n'augmentent pas. En 2026, l'augmentation tarifaire sera de 1,72 %.

A noter que le prix du Rhônexpress augmente également, l'aller-retour au distributeur passant de 29,10 € à 29,80 €.

Les nouveaux tarifs sur le réseau TCL concernant la Métropole de Lyon (réseau actuel) enrichi de 31 communes.

Les usagers Cars du Rhône et Libéllule, grands gagnants de la nouvelle grille

Pour les usagers concernés par un usage des réseaux Cars du Rhône et Libéllule, le nouveau réseau unifié regroupe l'ensemble de ces services en une seule grille tarifaire régie par des zones (voit carte ci-dessous).

Les quatre familles de tarif :

Tarif "zone 1 + 2" donnant accès à l'offre de transport Sytral Mobilités sur le périmètre de la Métropole de Lyon (actuel) élargi d'une trentaine de communes

Tarif "toutes zones" donnant accès à l'offre de transport Sytral mobilités sur tout le territoire

Tarif "2 zones sauf zone 1" donnant accès à l'offre de transport Sytral sur deux zones à l'exception de la zone 1 (Réseau TCL actuel)

Tarif "toutes zones sauf zone 1" donnant accès à l'offre de transport Sytral sur tout le territoire sauf la zone 1

Les zones tarifaires du nouveau réseau unifié.

A noter que les abonnements solidaires ne sont pas concernés par les zonages. Concernant ces zonages, l'évolution tarifaire est ici favorable à l'usager puisqu'il n'aura plus à cumuler plusieurs titres de transports différents. En moyenne, les actuels usagers des Cars du Rhône et de Libéllule ne subiront pas d'augmentation de tarif.

Ainsi, un titre "1 voyage" toutes zones coûtera 3,70 €, et un abonnement 26-64 ans coûtera 90 € pour un usager souhaitant accéder à toutes les zones du nouveau réseau unifié. "Avec cette nouvelle tarification, plus de 95% des usagers actuels sont gagnants, soit par une baisse du coût soit par une extension du périmètre de déplacement" assure Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.