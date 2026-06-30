Narcotrafic, renouvellement urbain… À Lyon, le "volontarisme est total" pour transformer la Cité Jardin

Alors que la Cité Jardin poursuit sa transformation dans le 7e arrondissement, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le préfet du Rhône, Etienne Guyot, se sont rendus dans le quartier ce mardi matin pour réaffirmer leur engagement dans la lutte contre le narcotrafic et améliorer le cadre de vie des habitants.

La sécurité et le bien-être sont bel et bien les mots d’ordre de ce second mandat pour le maire de Lyon. Pour illustrer ses ambitions, Grégory Doucet s’est rendu ce mardi matin dans le 7e arrondissement, au cœur de la Cité Jardin, aux côtés du préfet du Rhône, Etienne Guyot, pour échanger sur l’avenir de ce quartier historique, qui cristallise aujourd'hui les principales problématiques de ces deux sujets.

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D’importants travaux de rénovation lancés en 2027

Propriété de la Ville depuis 1924 et classée "quartier prioritaire de la ville" (QPV), la Cité Jardin est en effet en proie à plusieurs difficultés : logements vétustes, souvent inadaptés ou trop petits, trafic de drogues… Lors de son premier mandat, Grégory Doucet avait ainsi lancé un vaste plan de renouvellement urbain pour le quartier. Les premiers aménagements, tels que les équipements sportifs situés au cœur de l’îlot, baptisé l’arène, ou encore le parc du Château des Mères, qui a en partie ouvert en mai, sont déjà visibles.

La Cité Jardin fait l'objet d'une grand renouvellement urbain. (Clemence Margall)

Mais le chemin est encore long pour la Cité Jardin. Comptant aujourd’hui 550 logements sociaux, le quartier bénéficiera à terme d’environ 580 habitations, neuves ou rénovées. Dans le détail, les immeubles des 57 et 59 rue George Gouy vont être vidés à la mi-juillet, avant d'être rénovés. "Cela prend du temps. Il faut faire un diagnostic sur les situations sociales et familiales pour proposer une solution qui convient aux gens", a souligné le maire de Lyon. Et d’ajouter : "On a pris le temps parce que notre priorité est le bien-être des habitants. On a donc porté une très forte attention sur les opérations de relogement."

Les numéros 63 et 65 seront également rénovés, tandis qu’un centre de santé va voir le jour au numéro 61. À ce jour, 80 % des familles ont été relogées. "Dès qu’on aura terminé les relogements, on pourra engager les travaux. D’après les calendriers qui ont été posés, tout le monde sera relogé d’ici fin 2026 et on engagera les travaux en 2027", a encore précisé Grégory Doucet. Un axe routier et piéton sera également aménagé "dans les deux prochaines années" à l’intersection entre les rues George Gouy et de l’Effort afin de "désenclaver" le quartier. La livraison complète est attendue en 2029.

Après une série de réaménagements et le relogement des familles encore présentes, la rénovation des immeubles devrait débuter en 2027, précise encore le maire de #Lyon. pic.twitter.com/byVMB3JyXf — Lyon Capitale (@lyoncap) June 30, 2026

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Une centaine d’opérations menées depuis le début de l’année

Côté sécurité, une centaine d’opérations a été menée dans le quartier depuis le début de l’année, indiquent les services de l’État. Le hasard a d’ailleurs plutôt bien fait les choses puisqu’un dealer a été interpellé sous les yeux de l’édile et du haut fonctionnaire, alors en déambulation entre les immeubles. "Notre attention est résolue et notre volontarisme est total", a ainsi martelé le maire de Lyon. À ses côtés, Etienne Guyot, qui assure faire de la sécurité "une priorité absolue", ne compte pas ralentir les efforts. "500 policiers ont été mobilisés, 60 personnes ont été interpellées. On est dans le cadre d’une illustration de la puissance publique. Le maire et le préfet, côtes à côtes, pour faire en sorte que l’opération de rénovation soit concomitante avec la lutte contre le narcotrafic", s’est ainsi félicité Etienne Guyot.

"Nous sommes en permanence dans le quartier", a par ailleurs assuré le préfet du Rhône, face à la crainte de certains habitants. Et Grégory Doucet d'appuyer : "La police municipale est là quotidiennement et mène des opérations plusieurs fois par jour." Deux nouvelles caméras de vidéosurveillance vont ainsi être installées d’ici le mois de janvier dans la Cité Jardin. "Pour faire tous ces travaux, il faut bien sûr lutter contre le narcotrafic. Notre coopération avec la préfecture est excellente, nous allons maintenir les efforts et on ne se laissera pas faire", a enfin conclu le maire de Lyon.

Grégory Doucet et Etienne Guyot, préfet du Rhône, se sont rendus dans le 7e arrondissement pour une déambulation au coeur de la Cité Jardin.



Lutte contre le narcotrafic, réaménagement urbain… « Notre volontarisme est total », assure le maire de Lyon. pic.twitter.com/nRP8Mxup57 — Lyon Capitale (@lyoncap) June 30, 2026

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