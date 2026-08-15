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Plusieurs centaines de fidèles étaient réunis, lumignons à la main, pour la procession de l’Assomption. @CL

Lyon : les fidèles ont marché aux flambeaux pour la procession de l’Assomption de la Vierge Marie

  • par Corentin Lucas

    • Plusieurs centaines de fidèles se sont réunis vendredi soir, dans le 5e arrondissement de Lyon, pour la traditionnelle procession aux flambeaux de l’Assomption. 

    Il est un peu plus de 19 heures lorsque les premiers fidèles commencent à se rassembler dans le parc de la Visitation, derrière l’Hôtel Fourvière, dans le 5e arrondissement de Lyon. Dans la chaleur encore étouffante de cette soirée du vendredi 14 août, les pèlerins se retrouvent autour de la statue de la Vierge Marie.

    Ils sont plusieurs centaines à prendre le départ, munis de leurs lumignons. La procession, présidée par le père Yves Guerpillon, recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière, constitue l’un des temps forts des célébrations de l’Assomption à Lyon. Cette année, le rendez-vous est particulier puisque pour la première fois, le cortège emprunte un nouveau parcours. Après avoir quitté le parc de la Visitation, les fidèles remontent la rue Pauline-Jaricot en direction de la basilique.

    Cinq étapes pour prier et rendre hommage

    Il est 20h, la procession débute entre chants et prières. Adultes, enfants et personnes âgées avancent ensemble derrière la statue de la Vierge Marie. Pendant une trentaine de minutes, la procession est rythmée par cinq étapes, chacune associée à une intention de prière et à une figure religieuse. La première est dédiée "au renouveau de la vie consacrée". Le cortège reprend ensuite sa marche jusqu’à un deuxième temps consacré à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

    À proximité de l’hôpital de Fourvière, les fidèles s’arrêtent une troisième fois. Cette étape rend hommage à Jeanne Garnier, pionnière des soins palliatifs en France, et est consacrée à une prière "pour le respect de la vie humaine". La quatrième étape conduit les pèlerins devant le séminaire Saint-Irénée, autour de la figure du père Antoine Chevrier, fondateur de l’institut du Prado. L’intention est alors de demander "les prêtres dont nous avons besoin pour nos diocèses".

    Dernière étape : le parvis de la basilique. Autour de Pauline Jaricot, les fidèles prient pour devenir "d’authentique disciples".

    Une arrivée à la basilique dans la chaleur lyonnaise

    Après environ une demi-heure de marche, le cortège arrive devant la basilique Notre-Dame de Fourvière. Les portes de l’édifice sont ouvertes et les fidèles rejoignent progressivement l’intérieur pour poursuivre la soirée. À l’issue de la procession, une veillée de prière est proposée dans la basilique, à la veille du jour officiel de l’Assomption.

    À noter que ce samedi 15 août, quatre messes sont prévues à 7h30, 9h30, 11 heures et 17h30 au sein de la basilique Notre-Dame de Fourvière pour poursuivre les célébrations.

    Lire aussi : Procession aux flambeaux, messes... : découvrez le déroulé de la fête de l'Assomption à Lyon

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