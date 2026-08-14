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Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
Les rassemblements automobiles ont été interdits par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)

Rhône : la préfecture interdit les rassemblements automobiles non déclarés ce week-end

  • par Corentin Lucas

    • La préfecture du Rhône interdit tout rassemblement automobile non déclaré sur la voie publique dans le département jusqu’au lundi 17 août.

    Par un arrêté pris jeudi 13 août, la préfecture du Rhône a décidé d'interdire tout rassemblement automobile de personnes et de véhicules non déclaré ou non autorisé sur l’ensemble du département. Cette décision entrera en vigueur ce vendredi 14 août à 18h et prendra fin le lundi 17 août à 8h.

    Un rassemblement annoncé samedi

    Cette décision intervient alors qu’un compte Instagram suivi par près de 12 000 personnes a annoncé l’organisation d’un rassemblement baptisé "Rasso X Space Mountains", prévu ce samedi 15 août dans le Rhône (le lieu précis n’a pas été dévoilé). Selon la préfecture, une mobilisation d’au moins 300 personnes est attendue.

    Le compte à l’origine de l’appel aurait déjà été impliqué dans plusieurs rassemblements automobiles illégaux dans la région. "Cet événement est organisé par un groupe connu pour encourager à enfreindre les règles et soutenir la défiance face aux forces de l’ordre", est-il écrit dans l’arrêté.

    La préfecture justifie en partie cette décision par les derniers dérapages des rassemblements automobiles. Le plus récent reste celui organisé par le groupe Rassonight69 le 13 juillet dernier à Chavanay, dans la Loire. Plus de 200 personnes étaient présentes et une patrouille de gendarmerie avait été prise à partie.

    Face au risque de voir les participants se déplacer d’un lieu à l’autre pour échapper aux forces de l’ordre, l’interdiction concerne l’ensemble du territoire rhodanien.

    Lire aussi : Un rassemblement sauvage de voitures interrompu par les gendarmes près de Lyon

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