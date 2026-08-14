À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose

Le campus de l’université Lyon 3 à Bourg-en-Bresse accueille un nouvel amphithéâtre, une bibliothèque renovée et un foyer pour les jeunes. (Crédit : DR)

Après plus d’un an et demi de chantier, les nouveaux locaux seront officiellement inaugurés le 24 septembre du campus de Bourg-en-Bresse de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Un amphithéâtre flambant neuf à quelques mètres de bâtiments plusieurs fois centenaires. Sur le site de la Charité, en plein cœur de Bourg-en-Bresse, le contraste résume la transformation engagée par l’Université Jean Moulin Lyon 3. Débuté en janvier 2025, le chantier est désormais achevé et le campus s’apprête à accueillir ses étudiants dans des locaux défrichés et remaniés.

Installée dans cet ancien hospice depuis 2011, l’antenne burgienne de Lyon 3 s’est progressivement développée jusqu’à atteindre les limites des espaces dont elle disposait. Le campus accueille aujourd’hui plus de 1 000 étudiants et poursuit son développement, avec l’ambition de renforcer l’offre d’enseignement supérieur dans l’Ain et d’offrir une alternative aux jeunes du territoire qui partent étudier dans la métropole lyonnaise.

"L’enjeu dépasse largement la seule rénovation immobilière", expliquait ainsi Pierre Lurin, vice-président du Département de l’Ain, au printemps dernier. Pour l’élu, le développement du campus doit permettre de "retenir les jeunes sur le territoire et leur offrir une alternative aux études dans la métropole lyonnaise".

Un amphithéâtre flambant neuf de 250 places

Pièce maîtresse de cette nouvelle configuration : un amphithéâtre de 250 places a été construit dans le prolongement des bâtiments existants. Un équipement attendu depuis plusieurs années pour répondre à l’augmentation des effectifs et au manque de salles suffisamment grandes pour accueillir certaines promotions.

Le nouvel amphithéâtre ne sera d’ailleurs pas exclusivement universitaire. Pensé comme un équipement ouvert sur son territoire, il pourra également accueillir les conseils communautaires de Grand Bourg Agglomération, mais aussi des conférences et différents événements.

Plus largement, le chantier a permis de repenser une partie importante de la vie quotidienne du campus. La Chapelle a été entièrement repensée et réhabilitée en foyer pour permettre aux étudiants de se retrouver en dehors des heures de cours.

Bibliothèque agrandie et nouvelles salles de cours

La transformation concerne également les espaces d’enseignement. De nouvelles salles pédagogiques ont été aménagées pour augmenter les capacités d’accueil du site. La bibliothèque universitaire a, elle aussi, été étendue afin d’offrir davantage de places et d’espaces de travail. Projet attendu depuis longtemps.

Aménagement de la chapelle en salle de restauration pour les étudiants (©Université Lyon 3)

"Ce dossier a été initié en 2014", rappelait en 2025 Stéphane Marion, directeur du campus, dans les colonnes du Progrès, se réjouissant alors de voir se concrétiser un projet qualifié d’ambitieux. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du département de l’Ain.

La fin des travaux sera officiellement célébrée le jeudi 24 septembre 2026 à l’occasion de l’inauguration des nouveaux espaces du campus. L’événement réunira du beau monde, tous ayant participé au financement de la rénovation dans le cadre du Contrat de plan État-Région.

Parmi lesquels : la rectrice de l’académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure, le président de région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, le président du département aindinois, Jean Deguerry, le maire de Bourg-en-Bresse et président de Grand Bourg Agglomération, Jean-François Debat, et le président de l’université Jean Moulin Lyon III, Gilles Bonnet. Un rendez en fanfare pour marquer la rentrée 2026-2027.

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