Actualité
police Lyon
Une nouvelle fusillade s’est produite à Villeurbanne. © Tim Douet

Villeurbanne : un adolescent de 17 ans blessé par balle

  • par Corentin Lucas
  • 2 Commentaires

    • Un adolescent de 17 ans a été blessé par balle dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier Grandclément, à Villeurbanne.

    Villeurbanne a encore été au cœur d’une fusillade. Vers 1h du matin, ce samedi 15 août, un jeune homme de 17 ans a été blessé par balle rue du Progrès, dans le secteur de Grandclément.

    L’adolescent a été touché à l’abdomen et au mollet. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Son pronostic vital était engagé selon les informations du Progrès.

    Deux hommes à trottinette recherchés

    Deux hommes circulant à bord d’une trottinette seraient à l’origine des coups de feu. L’un aurait été muni d’une arme longue, tandis que le second aurait détenu une arme de poing.

    Cette nouvelle affaire intervient seulement cinq jours après une autre fusillade dans le même secteur et le déploiement de la Compagnie départementale d’intervention aux côtés de la police nationale et de la police municipale de Villeurbanne, ainsi que des CRS.

    Une enquête a été ouverte.

    Lire aussi : Villeurbanne : un homme chute du deuxième étage, la piste d'une tentative d'homicide privilégiée

    à lire également
    Deux adolescents interpellés après le braquage d’un bureau de tabac au nord de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Deux adolescents interpellés après le braquage d’un bureau de tabac au nord de Lyon 15/08/26
    La Lyonnaise Sandra Viricel de retour dans "Recherche appartement ou maison" à la rentrée 15/08/26
    Il tente de cambrioler un garage près de Lyon et prend la fuite avec la caisse sous le bras 15/08/26
    Opération anti-drogue à Grigny
    Près de Lyon : près de 18 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne saisis 15/08/26
    Football : Winamax devient partenaire majeur de l’OL pour les trois prochaines saisons 15/08/26
    d'heure en heure
    Fête de l’Assomption : le père Louis Menvielle raconte pourquoi "la Vierge Marie attire les Lyonnais" à Fourvière 15/08/26
    Lyon : deux hommes interpellés après une fusillade dans le quartier de la Guillotière 15/08/26
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un incendie dans les combles d’un immeuble cause l’évacuation de six personnes près de Lyon 15/08/26
    Lyon : les fidèles ont marché aux flambeaux pour la procession de l’Assomption de la Vierge Marie 15/08/26
    police Lyon
    Villeurbanne : un adolescent de 17 ans blessé par balle 15/08/26
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Feux de forêts : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance 15/08/26
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Canicule : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours placés en vigilance orange 15/08/26
    Un 15 août ensoleillé mais étouffant à Lyon, jusqu’à 39 degrés attendus 15/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut