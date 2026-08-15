Villeurbanne : un adolescent de 17 ans blessé par balle

Un adolescent de 17 ans a été blessé par balle dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier Grandclément, à Villeurbanne.

Villeurbanne a encore été au cœur d’une fusillade. Vers 1h du matin, ce samedi 15 août, un jeune homme de 17 ans a été blessé par balle rue du Progrès, dans le secteur de Grandclément.

L’adolescent a été touché à l’abdomen et au mollet. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Son pronostic vital était engagé selon les informations du Progrès.

Deux hommes à trottinette recherchés

Deux hommes circulant à bord d’une trottinette seraient à l’origine des coups de feu. L’un aurait été muni d’une arme longue, tandis que le second aurait détenu une arme de poing.

Cette nouvelle affaire intervient seulement cinq jours après une autre fusillade dans le même secteur et le déploiement de la Compagnie départementale d’intervention aux côtés de la police nationale et de la police municipale de Villeurbanne, ainsi que des CRS.

Une enquête a été ouverte.

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