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Image d’illustration (Photo by REMY GABALDA / AFP)

Canicule : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours placés en vigilance orange

  • par Corentin Lucas

    • La cinquième canicule de l'été continue de frapper la région Auvergne-Rhône-Alpes. Onze de ses départements sont maintenus en vigilance orange.

    Il va encore faire chaud. Bien trop chaud pour un 15 août, jour de l’Assomption. Ce samedi, la cinquième canicule de l’été 2026 va atteindre son dernier pic de chaleur, avant de redescendre progressivement à des températures plus respirables.

    Mais avant cela, il va encore falloir tenir. Météo France a maintenu la vigilance orange canicule prononcée en début de semaine au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En réalité, seul quelques départements ne sont pas concernés par cette vigilance dans tout le pays, preuve que presque tous les Français souffrent en ce mois d’août.

    Onze des douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont donc concernés. Seule la Haute-Loire reste en vigilance jaune. À noter que l'ensemble des départements sont placés en vigilance modérée (jaune) aux orages. Et cela devrait s’intensifier avec l’arrivée probable d’orages dès ce dimanche.

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