Villeurbanne : un homme chute du deuxième étage, la piste d'une tentative d'homicide privilégiée

Une enquête pour tentative d’homicide volontaire a été ouverte après la chute d’un homme depuis le deuxième étage d’un immeuble à Villeurbanne, dans la nuit de mardi à mercredi.

Les faits se sont produits rue Frédéric-Mistral, dans un logement loué via Airbnb à Villeurbanne. Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 août, un homme a chuté du deuxième étage de l’immeuble. Selon les premiers éléments révélés par nos confrères du Progrès, le pronostic vital de la victime, toujours hospitalisée ce jeudi, n’est pas engagé.

Il affirme avoir été poussé dans le vide

L’homme aurait expliqué aux enquêteurs avoir été poussé par la fenêtre au cours d’une bagarre avec deux autres individus. À l’arrivée des forces de l’ordre, ces derniers avaient quitté les lieux et n’ont, pour l’heure, pas été interpellés.

oLes policiers ont cependant découvert dans le logement plusieurs objets cassés ainsi que des traces de sang. Des éléments qui pourraient aller dans le sens de la victime. Une enquête a donc été ouverte par le parquet de Lyon pour tentative d’homicide volontaire.

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