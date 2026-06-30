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Caroline Rébé, nouvelle directrice d'Harmonie Mutuelle pour la région AURA.
Caroline Rébé, nouvelle directrice d’Harmonie Mutuelle pour la région AURA.

AURA : Caroline Rébé nommée directrice régionale de Harmonie Mutuelle

  • par Amaury Perrin

    • Harmonie Mutuelle annonce avoir nommé au 1er juin sa nouvelle directrice pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : Caroline Rébé.

    Après sept ans de bons et loyaux services en tant que responsable du réseau entreprises puis responsable de territoires, Caroline Rébé devient directrice régionale de Harmonie Mutuelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une nomination qui s'inscrit dans une volonté de faire évoluer la gouvernance de la mutuelle via une plus grande proximité avec le terrain.

    La nouvelle directrice prend ainsi la tête d’un réseau de 315 collaborateurs et de 28 agences de proximité à l’échelle régionale. Ce qui représente plus de 322 000 personnes protégées et près de 13 000 entreprises et entrepreneurs accompagnés. Son objectif premier : développer l’activité commerciale. "On est sur une région à fort potentiel, l'objectif sera d'accroître nos parts de marché et de gagner en notoriété et en présence territoriale", annonce Caroline Rébé.

    Lire aussi : Nouvelles nominations au sein du département du Rhône

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