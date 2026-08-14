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L’Hôtel de Région va accueillir la nouvelle édition des Sommets du Tourisme. @WilliamPham

Lyon accueillera Les Sommets du Tourisme les 21 et 22 septembre prochains

  • par Amaury Perrin

    • L'édition 2026 des Sommets du Tourisme s'installera à l'Hôtel de Région de Lyon le week-end des 21 et 22 septembre, dédiée aux experts et professionnels du secteur.

    C'est désormais un évènement annuel incontournable. L'Hôtel de Région de Lyon accueillera les Sommets du Tourisme 2026 les 21 et 22 septembre prochains. Un évènement à destination notamment des professionnels et des acteurs privés et institutionnels du tourisme, coorganisé par la Région et l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

    Au programme : tables rondes, ateliers et remise de trophées

    Cette nouvelle édition mettra ainsi trois thématiques principales à l'honneur : l'offre touristique innovante à destination des seniors, l'offre adaptée aux personnes en situation de handicap, l'entrepreneuriat touristique au féminin. L'évènement sera rythmé par des tables rondes, des ateliers et la remise des trophées du concours d’initiatives "Inspirez le tourisme de demain".

    Pendant deux jours, des experts et professionnels partageront leurs analyses et retours d’expérience avec les participants. Notamment sur les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030, la nouvelle générations d'acteurs locaux et le tourisme à l'ère de l'intelligence artificielle. Des enjeux centraux et axés sur le monde de demain.

    Lire aussi : Pourquoi Lyon pourrait tirer son épingle du jeu cet été malgré le recul du tourisme en France

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