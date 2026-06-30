Trente-deux nouveaux logements sociaux inaugurés à Montélimar

La résidence « L’Amandaie » de 32 logements sociaux a été inaugurée le 11 juin à Montélimar dans la Drôme.

La ville de Montélimar, dans la Drôme, accueille une nouvelle résidence, « L’Amandaie », de trente-deux logements sociaux. L’inauguration s’est déroulée jeudi 11juin en présence de Nicolas Calvier, vice-président du groupe immobilier ADIS SA HLM, et de Claudio Miazzo, directeur général.

« L’Amandaie » regroupe 32 appartements répartis en 16 logements de type 2 d’environ 52 m², pour un loyer moyen de 341 euros, douze logements de type 3 d’approximativement 75 m², pour un loyer moyen de 507 euros, et quatre. logements de type 4 d’environ 86 m², pour un loyer moyen de 551 euros. Des terrasses sont intégrées dans chaque appartement. Vingt-deux garages souterrains ainsi que 20 places de stationnement aériens seront également disponibles pour les locataires de la résidence.

En partant de la gauche : Rémy Charmasson, directeur développement et patrimoine. À ses côtés, Claudio Miazzo, directeur général, Alain Giraud, président d’ADIS SA HLM et Alain Bianchetti, 3ème Adjoint à la mairie, délégué aux relations avec les administrés. D'autres responsables du groupe Adis étaient également présent ainsi que Montélimar Agglo et Action Logement. ©GroupeAdis



« Le programme illustre notre engagement à produire des logements de qualité à prix maîtrisés, malgré un contexte économique difficile, et à renforcer notre présence sur les territoires où le besoin locatif est important », indique le groupe Adis dans un communiqué de presse.

Les logements de « L’Amandaie » « bénéficient de l’étiquette énergétique A, conforme à la réglementation thermique en vigueur ». Une pompe à chaleur pour le chauffage et un ballon solaire individuel pour l’eau chaude sanitaire sont utilisés dans cette résidence.

Le coût total de ce programme de logements s’élève à 4,58 millions d' euros. Le financement a pu être effectué grâce à plusieurs aides, notamment avec des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 3,58 millions euros et plusieurs subventions, dont une de l’État de 74 000 euros, une de Montélimar Agglomération de 62 151 euros et une autre du Département de la Drôme de 55 000 euros. L'opération a pu avoir lieu avec un apport en fonds propres d' ADIS de 801 593 euros.

« Par ailleurs, quatre opérations représentant un total de 51 logements locatifs et 60 logements en accession sociale à la propriété viendront compléter ce programme d’ensemble sur l’allée de la Carrière afin de répondre à la demande de logements sur le secteur », indique le communiqué de presse.