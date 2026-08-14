La start-up iséroise Twinsight a bouclé une levée d’amorçage de 1,6 million d’euros. Une opération qui doit notamment lui permettre d’accélérer la commercialisation aux États-Unis de SurgiTwin, son logiciel d’assistance chirurgicale.

"Cap sur les États-Unis en 2026 !" : c’est avec cette ambition que Twinsight annonce avoir finalisé une levée de fonds de 1,6 million d’euros. Installée à La Tronche, près de Grenoble, la strart-up medtech développe SurgiTwin, un logiciel de planification pré-opératoire destiné à la chirurgie orthopédique. L’opération combine fonds propres et financements non dilutifs (sans cession de parts du capital), avec le soutien notamment de Bpifrance, de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes et du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Un jumeau numérique pour préparer les opérations du genou

Fondée en 2020, Twinsight révolutionne l’innovation médicale avec le principe du jumeau numérique. À partir de data médicales du patient, SurgiTwin permet de générer une représentation 3D personnalisée du genou et d'assister le chirurgien dans la préparation de l'intervention. Le logiciel automatise notamment la segmentation osseuse, le repérage de points anatomiques et différentes mesures nécessaires à la planification préopératoire.

Permis grâce à l’argent récolté, l'entreprise travaille également au développement d'une version 4D de sa technologie, destinée à intégrer la dimension dynamique et biomécanique de l'articulation. L'objectif affiché est de permettre aux chirurgiens de simuler différents scénarios avant l'opération pour garantir un positionnement sûr de la prothèse.

SurgiTwin, logiciel d’assistance chirurgicale orthopédique conceptualisé par TwinSight (Capture d'écran)

Le projet SurgiTwin avait notamment été distingué, en 2023, au concours national d'innovation i-Lab, soutenu par l’Etat.

À la conquête des États-Unis

La levée de fonds intervient surtout après une étape réglementaire pour la jeune entreprise. En août 2025, SurgiTwin a obtenu une autorisation "510(k)" de la Food and Drug Administration (FDA), administration états-unienne qui surveille la médicamentation du pays, ouvrant ainsi la voie à sa commercialisation sur le marché outre-atlantique. La base officielle de la FDA classe le logiciel parmi les dispositifs médicaux de "classe II", qui nécessitent des "contrôles spéciaux".

"Cette levée est décisive pour Twinsight : elle va nous permettre d'installer durablement notre présence commerciale aux États-Unis", dévoile l'entreprise dans son communiqué. Une des priorités de la medtech affichée par Mathieu Rimaud, CEO et cofondateur de l'entreprise.

Des chirurgiens parmi les investisseurs

Pour son tour de table, Twinsight s’est appuyé sur des investisseurs de tout horizon. Parmi eux figurent des chirurgiens spécialistes du secteur. Justifiant pour l’entreprise "d’un signal fort que SurgiTwin répond à un véritable besoin du marché".

Grenoble Angels, qui accompagne l'entreprise depuis ses débuts, participe également à cette nouvelle opération. Le tour de table prend par ailleurs une dimension internationale avec l'arrivée au capital du Luxembourg Business Angel Network (LBAN) et d'investisseurs venus des Etats-Unis, une première pour la société iséroise.

Côté administration, deux nouveaux membres, récemment intégrés à l’entreprise, accompagnent cette levée de fonds : Cyrille Fleury pour le développement international du dispositif et David Anderson, pour l’aspect marketing et commercial.

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