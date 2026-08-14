Un Vaudais nommé secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône

Né à Vaulx-en-Velin, Ottman Zaïr va prochainement rejoindre la préfecture du Rhône comme secrétaire général adjoint et quitter la Creuse.

Ottman Zaïr quitte la Creuse, où il occupait depuis janvier 2024 les fonctions de secrétaire général de la préfecture et de sous-préfet de l’arrondissement de Guéret. Il remplace Judith Husson comme sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de région, préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est et préfet du Rhône. La nomination a été effectuée ce mercredi 12 août.

Le futur secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône n’a pas commencé sa carrière dans l’administration. Il commence sa carrière dans l’informatique au début des années 2000, notamment chez Hewlett-Packard. Il travaille ensuite pour plusieurs entreprises spécialisées dans les télécommunication, en France mais aussi en Égypte.

En 2019, sa carrière prend un tournant lorsqu’il devient sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Vosges. La même année, il est lauréat du tour extérieur des sous-préfets. En 2021, il est nommé sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la région Réunion et de la zone de défense de l’océan Indien. Puis, en janvier 2024, il prend la direction de la préfecture de la Creuse en tant que secrétaire général et sous-préfet de Guéret.

Né le 3 octobre 1978 à Vaulx-en-Vaulin, Ottman Zaïr retrouve donc son département natal. Il intégrera l’équipe dirigée par Étienne Guyot.

Lire aussi : Villefranche-sur-Saône : Jean-Paul Vicat remplace Jean-Marc Galland en tant que sous-préfet