Feux de forêts : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance

L’entièreté de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par une vigilance aux feux de forêts ce samedi 15 août 2026.

Alors que l'épisode caniculaire se poursuit dans la région, avec des températures frôlant les 40 degrés par endroit, le risque des feux de forêts est toujours présent au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé les douze départements de la région en vigilance ce samedi 15 août.

Si la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Isère, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune pour un risque modéré, la Drôme, l'Ardèche, l’Allier et l’Ain sont eux en vigilance orange. Le risque de feux de forêts dans ces départements reste élevé selon Météo France.