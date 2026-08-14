Football : le barrage de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe classé à haut risque

À moins de deux semaines du barrage retour de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe, le club lyonnais prend ses précautions sur la billetterie.

Mercredi 26 août à 21h aura lieu le barrage retour de la Ligue des champions entre l’OL et le Fenerbahçe, au Groupama Stadium. Quel que soit le résultat en Turquie à l’aller (mardi à 21h), le retour à Décines s’annonce particulièrement sensible.

Une réunion consacrée à la sécurité s’est déjà tenue en préfecture entre les autorités et la direction rhodanienne selon L’Équipe. Et le club a décidé de serrer la vis sur sa billetterie afin d’éviter que des places destinées aux supporters lyonnais ne se retrouvent entre les mains de fans du Fenerbahçe.

La revente des billets interdite

La billetterie du match retour a ouvert ce jeudi pour les abonnés de l’OL. Chaque abonné peut acheter jusqu’à quatre places, avec des tarifs débutant à 12 euros dans les virages et 15 euros dans les autres tribunes. Les supporters réguliers pourront ensuite acheter leurs billets la semaine prochaine, avant une ouverture au grand public.

Mais la revente des billets est interdite a indiqué l’Olympique Lyonnais. Le club indique être équipé d’un outil permettant de surveiller les transactions et a annoncé contrôler au maximum l’identité des personnes présentes dans le stade.

Les mauvais souvenirs des incidents de 2017 et 2024

Cette vigilance face aux supporters turques n’est pas anodine. La réception du Besiktas en quart de finale de Ligue Europa, le 20 avril 2017, avait été marquée par de graves incidents avant le coup d’envoi. Des supporters des deux camps s’étaient affrontés et des mouvements de foule avaient notamment contraint des spectateurs à descendre sur la pelouse.

Plus récemment, lors de la venue de Besiktas en Ligue Europa le 20 octobre 2024, des scènes de chaos avaient pris place sur le parvis du Groupama Stadium avec des affrontements violents entre CRS, supporters turques et lyonnais. Et ce, alors que la préfecture du Rhône avait interdit le déplacement des fans du Besiktas.

Le contexte sera différent face à Fenerbahçe, puisque le parcage visiteurs devrait être rempli. L’OL devrait évoluer devant un stade quasiment plein, avec plus de 55 000 spectateurs dans les tribunes.

🚨 Fenerbahçe SK / OL : ouverture de la billetterie !



Les abonnés 26/27 et les membres du programme Sympathisant peuvent dès à présent réserver leurs places pour se rendre à Istanbul et assister au match aller des Play-Off de Ligue de Champions, qui se jouera le mardi 18 août à… pic.twitter.com/UjHaSy1kGJ — Olympique Lyonnais (@OL) August 13, 2026

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