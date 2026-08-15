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Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Un 15 août ensoleillé mais étouffant à Lyon, jusqu’à 39 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • La chaleur sera une nouvelle fois étouffante ce samedi 15 août, puisqu'il fera jusqu’à 39 degrés dans l'après-midi

    C'est une nouvelle journée difficile qui attend les Lyonnais pour ce samedi 15 août, jour de l’Assomption. En pleine canicule depuis le début de semaine, la capitale des Gaules est encore touchée par des chaleurs extrêmes. Le temps sera ensoleillé du matin au soir, avec un "risque orageux marginal", selon Météo France.

    Ce matin, il fait déjà très chaud, avec 24 degrés indiqués sur le thermomètre. Dans l'après-midi, les températures atteindront encore 39 degrés entre Rhône et Saône, comme la journée de vendredi. Nous sommes encore bien au-delà des normales de saison, avec un écart de +10 degrés.

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