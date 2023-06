Muse en concert au Groupama Stadium jeudi 15 juin à Lyon

Le groupe de Rock britannique, Muse, donne un concert ce jeudi 15 juin au Groupama Stadium, à Décines.

Ce sera, à coup sûr, l'un des événements de l'été à Lyon. Le groupe de rock britannique, mondialement connu, se produira au Groupama Stadium de Décines, en périphérie de Lyon. Quatorze ans après son dernier passage dans la capitale des Gaules, Muse jouera une grande partie des morceaux de son neuvième album studio, Will of the people, sorti l'été dernier.

La première partie du concert sera assurée par le trio mexicain The Warning suivi du groupe Royal Blood. Le début de la soirée sera donné à 19 heures. Le concert affiche complet.

