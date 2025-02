La France, emmenée par Paul Marcon remporte le Bocuse d’Or 2025 lors du Sirha 2025 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sacré au Bocuse d’Or 2025, Paul Marcon donnera le coup d’envoi fictif du match entre l’OL et Reims ce dimanche au Groupama Stadium.

Vainqueur du prestigieux concours culinaire le 27 janvier dernier, Paul Marcon sera célébré ce dimanche 9 février par le public lyonnais. Le chef de 29 ans, originaire de Saint-Bonnet-le-Froid, donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims, comptant pour la 21ᵉ journée de Ligue 1. Quelque 45 000 spectateurs sont attendus au Groupama Stadium pour cet hommage.

La connexion entre l’OL et la gastronomie lyonnaise ne date pas d’hier. Paul Bocuse, figure emblématique de la cuisine française, entretenait des liens étroits avec le club, et un partenariat signé entre l’OL et le Groupe Bocuse jusqu’en 2036 vient renforcer cette relation. Cette mise à l’honneur intervient également lors de la première rencontre à domicile de Paulo Fonseca, nouvel entraîneur des Gones, après sa première à Marseille (3-2).

