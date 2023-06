La nouvelle école Eugénie Brazier sort de terre à Lyon

Prête pour accueillir des élèves à la rentrée prochaine, la Ville de Lyon a inauguré la nouvelle école Eugénie Brazier dans le quartier de la Confluence à Lyon, mercredi 14 juin.

C'est dans le quartier en pleine reconstruction, à Confluence, qu'une nouvelle école élémentaire voit enfin le jour. Baptisée Eugénie Brazier, en mémoire de la célèbre "mère lyonnaise", va accueillir ses premiers élèves à la rentrée prochaine.

Jacotte Brazier et Grégory Doucet, maire de Lyon à l'école Eugénie Brazier

"Aujourd'hui, c'est un symbole, c’est la première fois qu’on appelle une école Eugénie Brazier à Lyon" Jacotte Brazier, petite-fille d'Eugénie Brazier

Dans un premier temps deux classes seront ouvertes, dont une pour la maternelle et une pour le niveau élémentaire, mais "une troisième pourrait voir le jour" suivant les inscriptions pour la rentrée, encore ouvertes jusqu'à fin juin, a précisé Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon en charge de l'éducation. À terme, l'école devrait accueillir jusqu'à 15 classes, neuf pour le niveau élémentaire et six pour la maternelle. L'école héberge également une crèche, ouverte au public depuis le 24 avril dernier, et en capacité d'accueillir 46 enfants.

L'école Eugénie Brazier ouvre ses portes aux élèves en septembre 2023, dans le quartier de la Confluence à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Spacieuse et fonctionnelle

Grande de 5 874 m2, l'école abrite une cour extérieure, une cour sur le niveau supérieur, ainsi qu'une cour entièrement ombragée. Spacieuse, l'école dispose également d'une cantine, d'un terrain de basket extérieur et intérieur, d'ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite, de salles polyvalentes... Conçu par le cabinet d'architectes Vurpas pour répondre à des normes environnementales, l'établissement privilégie par exemple les courants d'air à la climatisation et intègre plus d'espaces verts

La cour végétale ombragée à l'école Eugénie Brazier @ Cheyenne Gabrelle

Mûri sous l'ancien mandat, ce projet a vu les élus écologistes de la Ville y apposer leur "patte verte". Faisant ainsi sortir de terre, notamment, des bacs végatlisés accessibles aux enfants et une cour plus verte. Le coût total est estimé à environ 18 millions d'euros, dont 8,9 millions financés par la Ville de Lyon.

La cour au niveau supérieur de l'école Eugénie Brazier dans le quartier de la Confluence à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

