C'est le Jour-J. Taylor Swift offre à ses fans un premier concert lyonnais ce dimanche 2 juin.

L'excitation était à son comble pour les fans de Taylor Swift ces derniers jours. A tel point que certains d'entre eux étaient déjà présents devant le Groupama Stadium la veille du concert. Et la fièvre ne fait que grimper à moins de deux heures avant le début du concert.

Une file d'attente depuis le petit matin

Présentes dans la nuit de samedi à dimanche et présentes en très grand nombre ce dimanche matin, les Swifities s'apprêtent à fouler la pelouse du Groupama Stadium. Peu de temps avant l'ouverture des portes, les fans s'échangent leurs bracelets de l'amitié et attendent en nombre devant le stand officiel de merchandisings pour acheter t-shirts, pulls, tote bag à l'effigie de leur idole.

© Lucile Briere

© Lucile Briere

© Lucile Briere

Rute est venue de Lausanne (Suisse) pour assister au concert. Un rêve d'enfant pour cette fan qui suit la star américaine depuis 15 ans. "Je suis hyper contente et je ne réalise toujours pas que ça va arriver. J’avais un peu peur de la foule et des gens vu que je suis seule dans la queue, mais ils sont tous bienveillants et on discute facilement. J'ai hâte des chansons surprises et j'espère que ce sera un moment mémorable !", rapporte-t-elle à Lyon Capitale.

La fin du concert ce dimanche soir ne signera pas la fin de la fête puisque la star américaine performera à nouveau sur la scène du Groupama Stadium, lundi 3 juin.

