Si l'été débute officiellement le 21 juin, l'arrivée des beaux jours et de la chaleur rime souvent avec le début des concerts et festivals de l'été. Durant deux mois, de nombreux concerts seront proposés à Lyon et dans la région lyonnaise. Découvrez notre sélection.

Christine and the Queens, le 6 juin au grand théâtre des Nuits de Fourvière

Depuis 2014 et sa chanson Christine, l'artiste originaire de Nantes est devenue une star internationale. Avec son sens inné de la performance, la chanteuse de 35 ans sera sur la scène des Nuits de Fourvière pour un show qui s'annonce grandiose.

Billet à partir de 55 euros, en vente ici.

Muse, le 15 juin au Groupama Stadium

Ce sera, à coup sûr, l'un des événements de l'été à Lyon. Le groupe de rock britannique, mondialement connu, se produira à Décines, au Groupama Stadium à l'occasion de sa tournée des stades. 14 ans après son dernier passage à Lyon, Muse jouera une grande partie des morceaux de son neuvième album studio, Will of the people, sorti l'été dernier.

Concert complet.

Polnareff, le 16 juin au grand théâtre des Nuits de Fourvière

Ce sera l'évènement des Nuits de Fourvière 2023. Polnareff se produira un soir sur la scène de Fourvière, sept ans après son dernier passage entre Rhône et Saône. À l'occasion de son nouvel album Polnareff chante Polnareff, sorti le 18 novembre 2022, le chanteur interprétera ses plus grands titres comme Le bal des lazes, La poupée qui fait non et Lettre à France. A noter qu'il sera également dans l'Ain le 28 juin, au festival du Printemps de Pérouges.

Billet à partir de 69 euros, en vente ici.

Mylène Farmer, les 23 et 24 juin au Groupama Stadium

Quand la reine de la pop française se produit quelque part, c'est toujours un évènement. Si un seul concert, celui du 24 juin, était initialement programmé au Groupama Stadium de Décines, l'artiste a rajouté une deuxième date, la première ayant été rapidement complète. Chanteuse française qui a vendu le plus de disques depuis les années 1980, Mylène Farmer offrira au public lyonnais le 8e show de sa carrière.

Billet disponible pour le 23 juin à partir de 55 euros : billetterie ici

Sofiane Pamart, le 24 juin au théâtre antique de Vienne

Si vous aimez le rap et la musique classique, vous devez forcément avoir entendu parler de Sofiane Pamart. Le pianiste de 33 ans, qui s'est fait connaître en sublimant les textes des grands noms du rap français est aujourd'hui mondialement connu depuis la sortie de son premier album solo en 2019. Dans le décor majestueux du théâtre antique de Vienne, et après avoir joué à guichets fermés à l'Accor Arena de Paris, le virtuose devrait émerveiller les spectateurs.

Concert complet

Ibrahim Maalouf, le 27 juin au château de Saint-Maurice-de-Rémens, dans le cadre du Printemps de Pérouges

Toujours surprenant avec son 17ème album Capacity to Love, le trompettiste Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits dans l'Ain. Le musicien natif de Beyrouth qui est devenu l'année dernière le premier instrumentiste libanais nommé aux Grammy Award pour sa collaboration avec Angélique Kidjo, offrira un nouveau spectacle de qualité à ses fans de la région.

Billet à partir de 65 euros, en vente ici

M, le 29 juin au château de Saint-Maurice-de-Rémens, dans le cadre du Printemps de Pérouges

Matthieu Chedid est devenu, au fil des années, un artiste incontournable de la scène musicale française. Cette année l'auteur-compositeur-interprète sera dans l'Ain un an après la sortie de son 7e album studio, Rêvalité. Un show qui s'annonce magnifique et auquel ne manqueront pas de participer les Lyonnais et les Lyonnaises.

Concert complet

BigFlo et Oli, le 1er juillet au château de Saint-Maurice-de-Rémens, dans le cadre du Printemps de Pérouges

Les deux rappeurs toulousains, qui ne cessent d'accumuler les distinctions depuis quelques années, seront également présents, et pour la première fois, au festival du Printemps de Pérouges cet été. Le duo de frères qui vient de terminer une tournée des petites salles partout en France, et qui est actuellement en pleine tournée des festivals, devrait ravir petits et grands.

Billet à partir de 29 euros, en vente ici

Benjamin Biolay, les 5 et 6 juillet au grand théâtre des Nuits de Fourvière

Ce n'est pas un mais deux concerts que donnera le chanteur français dans le cadre des Nuits de Fourvière cet été. Deux soirs de suite les fans du musicien pourront venir l'applaudir, deux ans après son dernier passage au festival. L'occasion pour Benjamin Biolay de mettre en avant les titres de son dixième album, "Saint-Clair".

Billet à partir de 49 euros, en vente ici

Red Hot Chili Peppers, le 11 juillet au Groupama Stadium

À l’occasion de la sortie des deux albums du groupe en 2022 Unlimited Love et Return of the Dream Canteen, les Red Hot Chili Peppers s'arrêtent à Lyon en juillet. Les interprètes des tubes mondialement connus comme Californication ou Give It Away devraient sans trop de problème faire le plein. A noter qu'en première partie du concert, les fans lyonnais auront la chance d'entendre Iggy Pop et King Princess.

Billet à partir de 79 euros, en vente ici