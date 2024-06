Illustration (Photo by Christine Olsson/TT / TT News Agency / AFP)

Les Swifties sont dans les starting-block. L'un des événements lyonnais les plus attendus de l'année approche à grand pas. Rendez-vous les 2 et 3 juin prochains pour les concerts de Taylor Swift au Groupama Stadium.

Côté météo, le soleil sera timide dimanche dans l'après-midi et en fin de journée. Quelques averses sont annoncées, par Météo France. Les températures pourront monter jusqu'à 20°C dans l'après-midi mais ne baisseront pas drastiquement dans la nuit.

Ceux qui se rendent au concert de lundi auront peut-être un peu plus de chance. L'après-midi et la soirée s'annoncent ensoleillés avec des températures approchant les 24°C. La nuit sera claire et les températures ne descendront pas en dessous de 16°C.

Se rendre au Groupama Stadium

Vous aurez un large choix concernant les transports en commun. Les tramways T3 et T7 vous déposeront à proximité du stade : pour la ligne T3, il faudra aller jusqu'à la station Décines Grand Large puis marcher pour atteindre la ligne T7, en direction de Décines OL Vallée. Le terminus s'arrête devant le stade.

Des navettes seront également mises en place durant les deux jours. Pour bénéficier de ces navettes, les spectateurs doivent impérativement se munir d’un ticket spécial à 5 euros, pour l’aller et le retour.

Navette Tramway Part Dieu Villette : fréquences : aller : 7 à 9 min ; retour : 4 à 6 min

1er départ : 16h58

Dernier départ : 20h

1er départ du parc OL : 23h15

Dernier départ du parc OL : 00h15

Navette Tramway La Soie : fréquences : aller : 7 min ; retour : 4 à 7 min

1er départ : 17h

Dernier départ : 20h09

1er départ du parc OL : 23h15

Dernier départ du parc OL : 00h15

Navette Tramway Meyzieu les Panettes : fréquences : toutes les 5 min

1er départ : 17h

Dernier départ : 20h12

1er départ du parc OL : 23h15

Dernier départ du parc OL : 00h15

Pour ce qui est des parkings aux abords du stade, il y en a trois et ils sont accessibles uniquement sur réservation (parking du Groupama Stadium, Eurexpo Chassieu et Meyzieu Panettes).

Batteries externes, bouteilles d'eau...

Comme indiqué dans un précédent article, les batteries externes ne seront pas autorisées dans l'enceinte du Groupama Stadium. En revanche, ne vous privez pas d'emmener avec vous une bouteille d'eau en plastique de 50cl précisément pour la durée du concert, elle ne vous sera pas retirée.