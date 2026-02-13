Grégory Doucet, candidat pour les municipales 2026 à Lyon, aux côtés de Yasmine Bouagga, tête de liste Pour Vivre Lyon dans le 1er arrondissement et de Philomène Récamier, candidate Pour Vivre Lyon. (@Vincent Guiraud)

Grégory Doucet, candidat à sa réélection en mars prochain, a présenté ce vendredi 13 février son programme en matière de politique culturelle. Le maire de Lyon veut mettre en place une politique de prix libre les mercredis dans les musées municipaux.

"On veut faire de la culture et de la politique artistique une priorité absolue de notre second mandat". À l'instar de ces propositions autour de l'éducation populaire ou du logement, également présentées comme "priorité" pour les six ans à venir, Grégory Doucet a dévoilé ce vendredi 13 février, son programme concernant la culture à Lyon. Au cœur des pentes de la Croix-Rousse, et après avoir découvert le bar musical La Pente et visité le collège graphique, lieu culturel qui accueille notamment l'association Lyon BD, le candidat de la gauche et des écologistes a détaillé une série de propositions pour "rendre la culture accessible à toutes et tous".

Le maire de Lyon veut ainsi, en cas de réélection en mars prochain, mettre en place une politique de prix libre dans tous les musées municipaux, et cela tous les mercredis. Pas de gratuité donc, promesse faite par Nathalie Perrin-Gilbert pour les moins de 26 ans, mais un prix libre qui permettra à tous les visiteurs, qu'ils soient Lyonnais ou non, chaque mercredi, de visiter un musée contre la somme de leur choix. "On veut vraiment faciliter l'accès à nos musées et on espère donner l'envie aux Lyonnais et aux Lyonnaises de les visiter" annonce Grégory Doucet qui estime le manque à gagner pour la ville "à quelques centaines de milliers d'euros seulement".

Dénonçant une nouvelle fois le retrait de certaines subventions au monde culturel de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières années, "véritable attaque au secteur culturel local", Grégory Doucet veut "encourager la création artistique" au cours d'un hypothétique second mandat. "Certains choisissent une forme de censure en coupant les vivres à certaines structures. Nous ce n'est pas notre manière de voir les choses" complète-t-il.

En plus des annonces déjà effectuées concernant la grande rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu, "projet phare" à 140 millions d'euros présenté début janvier, et l'ouverture de trois nouvelles bibliothèques à Lyon dans les quartiers de Confluence, Guillotière et Moulin à Vent – Grand Trou, le camp Doucet annonce la mise en place de l'opération "Un Gone, Un livre" dès 2026. "L'objectif est d'offrir un livre à chaque enfant de moins de trois ans qui vient pour la première fois dans une bibliothèque municipale" détaille Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement et candidate "Pour Vivre Lyon". Un cadeau comme "premier lien symbolique avec la lecture et les équipements culturels" espère la liste du candidat de la gauche.

Réouverture de Guimet, rénovation pour la Halle Tony Garnier

Enfin, Grégory Doucet a réaffirmé sa volonté de rouvrir au cours de son deuxième mandat le musée Guimet. Mi-janvier, la Ville de Lyon avait chiffré entre 43 et 48 millions d'euros l'investissement nécessaire pour rénover intégralement ce site patrimonial emblématique. "L'objectif est de faire de Guimet un lieu permettant à la Ville d'accueillir les grandes expositions. Il faut que Lyon puisse être une terre d'accueil pour ces grands événements" estime l'édile.

En plus du réaménagement de l'ancien musée Guimet, Grégory Doucet annonce vouloir investir 15 millions d'euros dans la Halle Tony Garnier. La salle du quartier de Gerland, de plus en plus en concurrence avec des salles privées à commencer par la LDLC Arena de Décines, salle très chère à un certain Jean-Michel Aulas, sera "confortée dans sa vocation musicale." "On veut, à travers cet investissement conséquent, pouvoir accueillir le public de manière encore plus confortable" poursuit le maire de Lyon. Les gradins seront ainsi rénovés et les espaces modernisés pour "le confort des spectateurs et des spectatrices".

Raillant la stratégie de son principal concurrent dans la course à l'Hôtel de Ville, le candidat écologiste entend lui défendre "une culture ouverte, diverse et hospitalière". "Nous ne voulons pas résumer notre politique culturelle à un seul événement, aussi important qu'il soit" tacle-t-il en référence aux annonces de Jean-Michel Aulas sur la Fête des Lumières. "À travers notre projet, nous soutiendrons tout l'environnement culturel lyonnais" conclut Grégory Doucet. Une feuille de route culturelle qui s’ajoute à une campagne déjà dense, à quelques semaines du rendez-vous électoral de mars.